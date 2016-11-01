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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ЦИК Башкирии из-за нарушений на выборах уволил семь председателей УИК

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 01.11.2016
При этом по мнению ЦИК РБ, нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не выявлено.

Фото: пресс-служба ЦИК РБ

Сегодня в Уфе прошло очередное заседание Центризбиркома Башкирии, на котором была рассмотрена информация по обращениям, поступившим в ходе работы московской комиссии ЦИК России во главе с ее членами Евгением Шевченко и Сергеем Сироткиным.  Как отметила заместитель председателя ЦИК республики Наиля Алтынова, нарушений, которые могли повлиять на результаты волеизъявления избирателей 18 сентября 2016 года, не выявлено.

В то же время за нарушения отдельных норм избирательного законодательства освобождены от обязанностей председатели семи участковых избирательных комиссий Демского и Октябрьского районов Уфы, объявлены выговоры председателям трех участковых избирательных комиссий, расположенных на территории Уфы. Строгий выговор получили председатель и секретарь одной из участковых избирательных комиссий муниципального района Кушнаренковский район,  сообщает пресс-служба ЦИК Башкирии. К слову сказать председатели ТИКов Демского и Октябрьского районов Уфы лишены премии за свою работу. 

Члены ЦИК республики также рассмотрели обращение сопредседателя совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца, по которому была проведена выездная комиссия в Гафурийский район. Медиакорсеть сообщала о том, что на территории некоторых участков в ходе дополнительных выборов депутатов советов сельских поселений 23 октября представителями «Голоса» были выявлены нарушения.

В ходе проверки уфимской комиссии удалось выяснить, что в одномандатных избирательных округах № 3,5,7 и 13 не проводилось досрочное  голосование. Это является нарушением части 2 статьи 79.1 Кодекса о выборах,  и избиратели Гафурийского района не смогли воспользоваться своим конституционным правом избирать депутатов Советов сельских поселений.  ЦИК Башкирии в своем постановлении отметил, что невозможно однозначно и достоверно установить итоги голосования на избирательных участках вышеуказанных округов, и выборы должны быть признаны недействительными. В ходе проверки были выявлены и другие нарушения.

В первоначальном варианте постановления ЦИК Башкирии за выявленные нарушения планировалось освободить от занимаемой должности председателя ТИК Гафурийского района Римму Звереву. Но как нам пояснила член Центризбиркома республики Светлана Кайбышева, особой вины председателя ТИК района в этих нарушениях нет, и за такое с должности не снимают. Коллеги с ее доводами согласились и не стали увольнять Звереву с занимаемой должности. Однако своих постов скорей всего лишатся председатели участковых комиссий №1664 и 1669. Они должны будут  сложить и свои полномочия членов УИК с правом решающего голоса. ТИК Гафурийского района также предложено обратиться в прокуратуру с заявлением об отмене результатов дополнительных выборов на избирательных участках № 3,5,7 и 13.

Можно сказать, что сегодня ЦИК Башкирии фактически поставил точку в выборной кампании. 

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