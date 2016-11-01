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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии всё-таки нашли нарушения на выборах

Разиф АБДУЛЛИН // 01.11.2016
Член ЦИК России Евгений Шевченко: Результаты выборов под сомнение не ставятся.

Фото: пресс-служба ЦИК РФ

В Башкирии по результатам проверок нарушений на выборах могут быть сняты с должностей некоторые главы местных избиркомов. Об этом «Парламентской газете» вчера, 31 октября, рассказал член ЦИК России Евгений Шевченко. 

Говоря о нарушениях, он отметил, что результаты выборов в Башкирии в целом под сомнения не ставятся:

- Всего на территории Башкирии около 3,5 тысячи избирательных участков. В целом голосование в Республике прошло организованно, результаты выборов и депутатов Госдумы, и муниципального уровня не ставятся под сомнение. В то же время, по целому ряду участковых избирательных комиссий выявлены факты, свидетельствующие, что подсчёт голосов шёл с нарушениями закона. Поэтому вместе с членом ЦИК России Сергеем Сироткиным мы ездили в Башкортостан, встречались с заявителями, политическими партиями, разбирались с поступившими жалобами, в том числе смотрели видеоматериалы. Избирательная комиссия Республики Башкортостан настроена наказать всех, кто нарушил избирательное законодательство, сняв их с занимаемых должностей, а материалы по этим фактам передать в правоохранительные органы.

Сегодня в ЦИК Башкирии прошло заседание, на котором была проведена «работа над ошибками». Подробнее об этом – в нашем следующем материале на эту тему. А о конкретных нарушениях на выборах в регионе Евгений Шевченко также рассказал в интервью «Парламентской газете»:

- Например, был нарушен порядок подсчета голосов – не озвучивались данные, за кого тот или иной голос отдан, не заполнялась увеличенная копия протокола, не выдавались копии наблюдателям и так далее. По двум участковым избирательным комиссиям видео показало, что, скорее всего, явка была завышена по сравнению с тем, сколько людей было на самом деле на этих участках. По всем этим фактам идет проверка. 1 ноября будет заседание избирательной комиссии республики (уже прошло – прим.), и по тем жалобам, с которыми мы приезжали в регион, будут сделаны оргвыводы. Думаю, это коснётся целого ряда участковых избирательных комиссий в разных районах Уфы. В том числе, по избирательному участку, о котором говорилось в обращении агентства Рейтер. 

Кроме того, к Председателю ЦИК России обратился наблюдатель (журналист издания "Наблюдатели Петербурга" Александр Грезев - прим.) на избирательном участке в селе Красноусольское, заявив, что данные, которые были записаны в протоколе, не соответствуют тому, что было на самом деле. Он добился пересчёта голосов, и выяснилось, что победитель на выборах там получил не 91 голос, а 64. По всей видимости, в его пачку попали бюллетени от других кандидатов.  Сегодня (31 октября – прим.) в этот район выехали представители избирательной комиссии республики, которые намерены разобраться в ситуации.  И по этому случаю, и по другим мы рекомендуем кандидатам обращаться в суд, потому что ни ЦИК РФ, ни избирательная комиссия региона такой возможности не имеют в силу закона.  Тогда как у кандидатов есть возможность опротестовать итоги выборов.  Если кандидаты подадут иски – а на это у них есть время до конца декабря – тогда суд будет принимать соответствующее решение. Понятно, что заставлять кого-то насильно обращаться в суд мы не можем, но констатируем, что у граждан такое право есть. 

Рассмотрением этих жалоб избирательная комиссия Республики Башкортостан решила не ограничиваться, планируется комплексная проверка с выездом во все территориальные избирательные комиссии. Цель – выслушать позицию руководства ТИКов, их претензии к нижестоящим избирательным комиссиям и принять меры реагирования, если они потребуются.

- Должен сказать, что в большинстве регионов мы  не находим противодействия со стороны региональных избиркомов, органов власти субъектов Федерации, - отметил Шевченко. -   Понимают, что если были нарушения выборного законодательства, то нужно принимать решения по отстранению виновных от должности, передаче документов в правоохранительные органы. Потому что впереди большой избирательный цикл –  президентская  кампания, региональные и местные выборы. И в этот избирательный   цикл надо входить «очищенными и обновлёнными». Это касается не только Башкирии, но и всех регионов. Самоочищение избирательных комиссий – это очень важно. 

Полностью интервью Евгения Шевченко можно прочитать на сайте «Парламентской газеты».

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