Элла Памфилова: Необходимо вскрыть все факты нарушений на выборах

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава Центризбиркома России заявила, что особое внимание комиссия уделяет и ситуации в Башкирии.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Накануне 31 октября на заседании Центризбиркома России в Москве были рассмотрены вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, куда направлено 223 обращения. По изложенным фактам проводятся проверки, конечные результаты в Центризбирком пока не представлены.

- Необходимо вскрыть все факты нарушений и наказать виновных, чтобы в новый избирательный цикл региональные комиссии вошли «очищенными и обновленными» от прошлого наследия, - заявила Элла Памфилова на заседании.

По словам председателя ЦИК РФ, информация о возбужденных делах по итогам рассмотрения обращений будет проанализирована и учтена в дальнейшей работе. При этом особое внимание ЦИК уделяет ситуации в Московской и Воронежской областях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Санкт-Петербурге.

Напомним, что из 415 жалоб, поступивших в ЦИК Башкирии в период избирательной кампании, обоснованными признали только 2 жалобы, еще две - частично обоснованными. В судах республики находится 12 исков по выборным делам. Четыре из них судебные инстанции уже отклонили, приняв сторону территориальных избиркомов.