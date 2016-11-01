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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Элла Памфилова: Необходимо вскрыть все факты нарушений на выборах// 01.11.2016
Глава Центризбиркома России заявила, что особое внимание комиссия уделяет и ситуации в Башкирии.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Накануне 31 октября на заседании Центризбиркома России в Москве были рассмотрены вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, куда направлено 223 обращения. По изложенным фактам проводятся проверки, конечные результаты в Центризбирком пока не представлены.
По словам председателя ЦИК РФ, информация о возбужденных делах по итогам рассмотрения обращений будет проанализирована и учтена в дальнейшей работе. При этом особое внимание ЦИК уделяет ситуации в Московской и Воронежской областях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Санкт-Петербурге.
Напомним, что из 415 жалоб, поступивших в ЦИК Башкирии в период избирательной кампании, обоснованными признали только 2 жалобы, еще две - частично обоснованными. В судах республики находится 12 исков по выборным делам. Четыре из них судебные инстанции уже отклонили, приняв сторону территориальных избиркомов.
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