В РПЦ считают, что школьникам Башкирии не дают изучать основы религий

Наталья КУЗНЕЦОВА

В республике, как считают в Московском патриархате, ситуация хуже, чем в других регионах

Школьники Башкирии фактически лишены права выбора для изучения основ религиозных культур. Об этом заявил завсектором основ православной культуры синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата диакон Герман Демидов в интервью агентству «РИА Новости». При этом он подчеркнул, что это касается, прежде всего, православия и ислама.

В Башкирии, по мнению Демидова, ситуация стоит менее остро, чем, например, в Татарстане, но тем не менее, проблемы сохраняются.

- К сожалению, еще до сих пор есть регионы, где наряду с ОПК фактически запрещается изучение и других конфессиональных модулей под предлогом того, что их изучение может разобщить детей, привести к конфликтам на национальной и конфессиональной почве, — под надуманным, ложным, совершенно необоснованным предлогом", — сказал он. - Наша позиция по этому вопросу остается неизменной: право родителей священно, и их мнение в плане воспитания ребенка имеет приоритетный характер, посягать на это не может никакое государство, никакая власть. И российский закон должен соблюдаться, поскольку это право уже закреплено у нас и федеральным законом об образовании, в статье 87".

Учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики" в России введен в 2012 году году для учеников четвертых классов. Он предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Решение о том, что именно изучать, принимают учащиеся вместе с родителями. В Башкирии, по данным министерства образования, подавляющее большинство родителей выбирают курс светской этики. В Уфимской епархии публично недовольство этим фактом высказывали лишь однажды - в 2012 году.