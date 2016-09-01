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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии сельхозфирма не выплачивает работникам зарплату

Наталья КУЗНЕЦОВА // 01.09.2016
Сельчане через правозащитное движение обратились к прокурору республики

Общественное движение «За права человека» обратилось к прокурору республики Андрею Назарову. Он просит разобраться с ситуацией в деревне Исаметово Илишевского района Башкирии. Сельхозпредприятие «Илиш-Агро», по его данным, уже несколько месяцев не выплачивает своим работникам заработную плату.

- Платить нормально нам перестали в феврале, - рассказала «Медиакорсети» бывшая работница «Илиш-Агро» Ирина Роденкова. – До лета платили урывками после того, как мы начинали жаловаться и неполностью, а с июня платить перестали вообще. Говорили нет денег, хотя скот у нас забирали и увозили на продажу.  В школу мы детей собрали в долг, нам так и не выплатили ни копейки. В июле мы обратились с жалобой в районную прокуратуру. Нас выслушали и сказали: через месяц вами займемся. А нам как жить непонятно!

В «Илиш-агро» между тем, как выяснилось, о проблемах работников, не знают.

- На данный момент я не владею достоверной и подробной информацей о наличии задолженности перед этими конкретными работниками, - заявил «Медиакорсети» заместитель сельхозпредприятия Олег Соколов. – Я сегодня же проверю данный факт, и если задолженность действительно имеется, деньги будут выплачены. Финансовых проблем у предприятия нет.

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