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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Житель Уфы протестуют против капремонта своего дома из-за поддельного протокола

Наталья КУЗНЕЦОВА // 01.09.2016
По его мнению, подрядчик представил людям документы, которые они не подписывали

Фото: Кристина Дейнеко

Житель Уфы Айрат Маннанов обратился в МВД и прокуратуру Башкирии с заявлением по капремонту дома, в котором он живет. Он уверен, что работы проводятся незаконно, так как подрядчик подделал протокол общего собрания собственников.

В июле на досках объявлений дома по проспекту Октября 131/1 появились объявления о предстоящем капитальном ремонте. Подрядчик – «СП Инициатива» - пригласил собственников, чтобы проинформировать о предстоящих работах. Однако выяснилось, что планируется лишь заменить трубы для горячего и холодного водоснабжения и канализацию. Представители подрядчика заявили, что такое решение якобы приняли  собственники 54 квартир на общем собрании 4 апреля.

- Я попросил копию протокола, они ее предоставили, - рассказал «Медиакорсети» Айрат. – Из него следует, что собрание проведено по инициативе некоего Мельникова А.П., но такого жильца даже нет в нашем доме. Инициалы старшего по дому – Мельников А. И. Но и он утверждает, что никого не собирал и ничего не подписывал.

Теперь капремонт в доме и вовсе может быть остановлен. Айрат Маннанов отказывается пускать рабочих в помещение своей квартиры для замены труб.

- Они приходили, но я отказался их пустить, так как считаю, что их действия противоправны, - говорит Айрат. – Ситуация должна получить правовую оценку. Вчера мне звонили представители подрядчика, и сказали, что будут собирать трехсторонню комиссию для решения проблемы. Я потребовал, чтобы и меня пригласили, как четвертую сторону. Они обещали рассмотреть этот вопрос.

Дозвониться до управляющей компании Орджноникидзевского района не удалось. В СП «Инициатива» пояснили, что как подрядчик, компания не несет ответственности за протоколы собственников, а лишь выполняет свою работу.

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