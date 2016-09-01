|
1 сентября, четверг
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Житель Уфы протестуют против капремонта своего дома из-за поддельного протокола// 01.09.2016
По его мнению, подрядчик представил людям документы, которые они не подписывали
Фото: Кристина Дейнеко
Житель Уфы Айрат Маннанов обратился в МВД и прокуратуру Башкирии с заявлением по капремонту дома, в котором он живет. Он уверен, что работы проводятся незаконно, так как подрядчик подделал протокол общего собрания собственников.
В июле на досках объявлений дома по проспекту Октября 131/1 появились объявления о предстоящем капитальном ремонте. Подрядчик – «СП Инициатива» - пригласил собственников, чтобы проинформировать о предстоящих работах. Однако выяснилось, что планируется лишь заменить трубы для горячего и холодного водоснабжения и канализацию. Представители подрядчика заявили, что такое решение якобы приняли собственники 54 квартир на общем собрании 4 апреля.
- Я попросил копию протокола, они ее предоставили, - рассказал «Медиакорсети» Айрат. – Из него следует, что собрание проведено по инициативе некоего Мельникова А.П., но такого жильца даже нет в нашем доме. Инициалы старшего по дому – Мельников А. И. Но и он утверждает, что никого не собирал и ничего не подписывал.
Теперь капремонт в доме и вовсе может быть остановлен. Айрат Маннанов отказывается пускать рабочих в помещение своей квартиры для замены труб.
- Они приходили, но я отказался их пустить, так как считаю, что их действия противоправны, - говорит Айрат. – Ситуация должна получить правовую оценку. Вчера мне звонили представители подрядчика, и сказали, что будут собирать трехсторонню комиссию для решения проблемы. Я потребовал, чтобы и меня пригласили, как четвертую сторону. Они обещали рассмотреть этот вопрос.
Дозвониться до управляющей компании Орджноникидзевского района не удалось. В СП «Инициатива» пояснили, что как подрядчик, компания не несет ответственности за протоколы собственников, а лишь выполняет свою работу.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.09.2016 // ПЕРСОНА
Виктор Петров: Через десять лет Россию высосут досуха
01.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Уфимский ресторан «Alpenhof», где отравились 15 человек, временно закрыт
01.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Как сэкономить на ремонте?
31.08.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Главу Башкирии попросили повлиять на депутата, чтобы тот посадил ели
31.08.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе житель Черниковки жалуется на постоянные выбросы отходов нефтяных заводов
31.08.2016 // СПОРТ
Турнир для российских паралимпийцев пройдет 7 сентября
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте