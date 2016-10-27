Уфимец презентует в Москве новый клип про детдомовских детей

24.10.2016

Уфимская музыкальная группа «Saturnalia» готовится записать свой первый альбом Симфоническая музыка в сочетании с роком пришлась по вкусу многим любителям этих направлений.

08.04.2016

Супер-шоу Леонтьева в Уфе: бессмертные хиты и громкие премьеры новых песен 28 апреля во Дворце молодежи выступит Валерий Леонтьев. Этот артист не нуждается в представлении – его имя знакомо каждому жителю России и постсоветского пространства. Природный артистический дар, огромная самоотдача и сильнейшая мужская харизма заставляют зрителя влюбляться в этого исполнителя с первого взгляда и уже навсегда.

06.04.2016

Тур Земфиры «Маленький человек» завершился кадром фотографа из Уфы В минувшее воскресенье главная рок-дива страны завершила последний, по ее словам, масштабный тур, который получил название «Маленький человек». 21 выступление прошло с впечатляющими аншлагами: Земфире рукоплескали переполненные ледовые арены четырех столиц ближнего зарубежья – Прибалтики и Белоруссии, 14-ти российских городов, в том числе и родной Уфы, а также спорткомлекс Петербурга и два московских «Олимпийских». Примечательно, что самый атмосферный снимок финального шоу удалось сделать земляку певицы - уфимскому фотографу Тимуру Шарипкулову. Это подтвердила и сама дива, перепостив кадр в свой «Инстаграм».

03.04.2016

Земфира призналась в любви к биатлонистам с помощью нецензурной лексики 1 апреля на концерте в «Олимпийском» в Москве певица Земфира прошлась по российским биатлонистам, которые не смогли завоевать ни одной медали на домашнем этапе Кубка мира. По итогам спортивного сезона 2015–2016 российская сборная по биатлону оказалась без медалей, показав худший в истории результат. Выступление спортсменов-лыжников дома артистка обозначила матерным словом, вызвав громкий смех своих поклонников.

27.03.2016

11-летний «уфимский мачо» Марсель Сабиров поразил всех судей шоу «Голос» 11-летний Марсель Сабиров из Уфы покорил судей в шоу «Голос. Дети», которое транслируется на Первом канале. К Марселю, исполнившему песню из репертуара Робертино Лоретти «Джамайка», повернулись все три наставника – Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея. Напомним, талантливые ребята участвуют в слепых прослушиваниях – жюри восседают к ним спиной. И только если арбитрам кажется, что тот или иной юный певец имеет дарование – поворачиваются лицом к исполнителю.

24.03.2016

Виктор Королев исполнит для уфимцев полюбившиеся публике песни 14 апреля во Дворце молодежи состоится долгожданный концерт Виктора Королева. Его концертная программа «Букет из белых роз» объединяет всё то лучшее, что было создано за многие годы творчества. В концерте прозвучат полюбившиеся всем песни: «Не стану ждать на берегу», «Пьяная вишня», «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Я брошу жизнь к твоим ногам», «Качают небо золотые купола», «Девчонка рыжая» и многие другие хиты, которые вот уже много лет радуют поклонников певца.

19.03.2016

В Уфу на концерт певца Александра Дюмина приехал его земляк из Донбасса В минувшую пятницу в «Огнях Уфы» прошел двухчасовой концерт одного из классиков и живой легенды русского шансона Александра Дюмина. Певец - редкий гость в Уфе и, по словам некоторых зрителей, они, отчаявшись его ждать, даже собирались поехать на концерт певца в Москву. Но Александр Васильевич прибыл в Башкирию сам.

13.03.2016

Сергей Волчков успел оценить красоты Уфы во время саммитов На минувшей неделе в Уфе выступил победитель второго сезона проект «Голос» Сергей Волчков. 27-летний баритон представил новую программу «Нам не жить друг без друга», куда вошли лучшие произведения классиков советской и российской эстрады Арно Бабаджаняна, Александры Пахмутовой, русские романсы и песни на итальянском, которым Сергей владеет с детства. Артист спел Io ti daro di piu и неаполитанскую Funiculì, Funiculà.

13.03.2016

Ирина Круг приглашает уфимцев на весеннюю программу 17 марта во Дворце молодежи выступит Ирина Круг - яркое имя в мире русского шансона. За десятилетнюю сольную карьеру она выпустила 15 альбомов, включая записанные совместно со звездами шансона Леонидом Телешевым, Виктором Королевым и Алексеем Брянцевым. В репертуаре Ирины много композиций, написанных ее мужем Михаилом Кругом. Песни, которые исполняет Ирина Круг, не раз признавались лучшими на премии «Шансон года», и сегодня их можно услышать как в России, так и за рубежом.

09.03.2016

Алексей Воробьев: «Будут ли в «Холостяке» пикантные моменты? О, да!» Алексей Воробьев пользуется большим успехом у женщин, но любил по-настоящему лишь однажды. Теперь же все его романы скоротечны, а большую часть времени занимает работа. Телеканал ТНТ решил вырвать успешного музыканта, актера и режиссера Алексея Воробьева из дебрей творчества и отправить на шоу «Холостяк» в поисках той, кто разделит с ним его радости и горести. Вот только никто не предполагал, что эти три месяца не только окажутся тяжелейшим испытанием для Алексея, но и навсегда его изменят.

01.03.2016

Агутин и Варум исполнят для уфимцев лучшие хиты 4 марта Леонид Агутин и Анжелика Варум выступят в РК «Огни Уфы» в честь юбилея продюсерского центра «Радус». Являясь бесспорным символом любви, дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум давно стало чем-то единым и неразделимым. Они умеют говорить о любви так, как никто другой - просто потому, что знают, что это такое. А ведь когда-то их соединяло только творческое сотрудничество: он явил себя публике «босоногим мальчиком», а она — нежным экзотичным цветком, поющим о «художнике, что рисует дождь» под мелодию «осеннего джаза».

29.02.2016

Концерт в Уфе показал, что у Земфиры с родным городом по-прежнему сложные отношения [фото, видео] В столице Башкирии певица завершила первую часть тура «Маленький человек»: Уфа стала десятым городом в гастрольном списке. После десятидневной передышки в марте Земфиру ждет еще 11 заполненных спорткомплексов: выступления практически везде проходят с впечатляющими аншлагами. И это несмотря на то, что повсеместно отменяются концерты звезд первой величины на куда более скромных площадках: в кризисное время публика предпочитает экономить на зрелищах. Однако выступлений Земфиры финансовые проблемы будто не коснулись. Притом, что она три года не выпускала новых альбомов и очень редко появляется на ТВ, Земфира в очередной раз подтвердила статус главной и успешно гастролирующей рок-дивы страны.

27.02.2016

Сопрано Турецкого представит уфимцам легкий музыкальный коктейль 8 апреля во Дворце молодежи выступит арт-группа Михаила Турецкого «Сопрано». Вечер любви и волшебства от арт-группы «SOPRANO Турецкого» только для вас. Легкий музыкальный коктейль в лучших традициях мирового шоу: классика рока и звездные поп-хиты, киномузыка и авторские песни, брильянты мировой оперы и мюзикла. Созвездие женских голосов, самые неожиданные образы и захватывающие музыкальные истории.

26.02.2016

Чтобы собрать деньги для детей Васили Фаттаховой мэтры эстрады дадут концерт Артисты башкирской и татарской эстрады решили поддержать осиротевших детей Васили Фаттаховой – Карима и новорожденной Камили. Напомним, известная исполнительница умерла через месяц после родов из-за послеоперационных осложнений. Врачи республиканской больницы имени Куватова спасти певицу не смогли.

17.02.2016

Вадим Самойлов исполнит в Уфе все хиты «Агаты Кристи» 25 апреля в уфимском Дворце молодежи Вадим Самойлов представит программу «Агата Кристи. Все хиты». Самые популярные песни любимой и легендарной рок-группы будут исполнены одним из её основателей и солистов - Вадимом Самойловым. Содержание и оформление программы практически повторит «ностальгические» концерты.

12.02.2016

Любовь Успенская выступит в Уфе в рамках российского тура 22 марта - в день рождения радио «Шансон» Уфа в Городском ДК Любовь Успенская выступит перед уфимцами с концертной программой «Настоящая любовь». Любовь Успенская – самая яркая исполнительница современного русского шансона. Ее творческий стиль неповторим. Певица делится со слушателями своим глубоким мироощущением, внутренним поиском, тончайшим восприятием любви. На ее концертах слушатель погружаются в мир современного городского романса.

11.02.2016

Валерий Меладзе споет для уфимцев лучшие песни 23 февраля в уфимском Дворце молодежи выступит Валерий Меладзе - один из самых популярных и любимых российских исполнителей. Каждая его песня наполнена глубоким смыслом и задевает душу. Неподражаемый голос и талант принесли артисту множество наград и премий, неоднократно он признавался лучшим исполнителем года. На сцене и в жизни Валерий Меладзе – настоящий мужчина, романтичный, темпераментный и вместе с тем интеллигентный.

09.02.2016

Анита Цой: «К золотой свадьбе я буду бабушкой, но зажигалкой» Яркая певица с экзотической внешностью Анита Цой стала для многих примером целеустремленности. Когда-то, чтобы вернуть любовь мужа, она сбросила более 50 килограммов. Недавно на телеканале «Домашний» стартовало реалити-шоу «Свадебный размер», где семейные пары, набравшие за годы совместной жизни лишние килограммы, стремятся сбросить их, чтобы вновь примерить подвенечные наряды и вернуть угасающие чувства. Вести телешоу пригласили Аниту. «Мне показалось, что проект создавался по моей личной жизни, – делится впечатлениями певица. – В свое время сама бы с удовольствием пошла на него как участница, но, боюсь, муж был бы против». Мы встретились с артисткой, чтобы расспросить о ее пути к здоровому образу жизни и новом телепроекте.