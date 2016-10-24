Уфимская музыкальная группа «Saturnalia» готовится записать свой первый альбом
Кристина ДЕЙНЕКО // 24.10.2016
Симфоническая музыка в сочетании с роком пришлась по вкусу многим любителям этих направлений.
Фото: Наталия Amitola Романова
В 2008 году несколько уфимских ребят решили создать свою музыкальную группу. Артем Сергеев показал друзьям свою музыку, но как написать на нее слова и соединить все вместе, тогда мало кто понимал. У компании было только желание.
Сначала музыканты решили определиться с вокалом. Тогда им пришла идея найти женский голос, а именно сопрано. Так в группе появилась Ангелина Струговец. Артем Сергеев играл на гитаре, его друг Максим Дейнеко - на барабанах, но чувствовалось, что чего-то не хватает. Тогда появилась вторая вокалистка, их давняя подруга Дарья Тришина. Она писала тексты и придумывала истории (некоторые композиции имеют историческую подоплеку). Ее вокал был далек от общепринятых стандартов, потому что Дарья пела гроулом (в простонародье «рычание»).
Сначала все песни были на английском языке, девушки в совершенстве владели иностранным, поэтому особого труда писать и петь на нем не составило. Сейчас тексты сильно изменились.
- Если с начала это была мрачная готика, то в данный момент песни больше похожи на женский рок, до краев нафаршированный симфонией, не менее красивый и мелодичный. Недаром у нас в составе скрипка и на концертах мы играем со специальной симфонической подложкой. Тексты стали писать на русском языке, чтобы зрителю стало понятней, о чем мы поем, - рассказывает вокалистка Дарья Тришина.
Название для группы придумали не сразу. Всем хотелось чего-то необычного и даже космического. После мозгового штурма группа обрела название «Saturnalia» в честь планеты Сатурн. Логотип группы придумал экс бас-гитарист Кирилл Федоров.
- Практически с самого начала в наши тексты прокрались мифы и легенды. Об этом было интересно писать и не менее интересно слушать. В каждой нашей песне есть душа, которую мы вкладываем и переживаем за каждую нотку, за каждое слово. Скорее всего, поэтому, из-за нашего личного перфекционизма, мы до сих пор не записали полноценный альбом. Было много попыток записаться, но ни одна из них не увенчалась успехом, всегда находились какие-то недочеты, - делится гитарист и лидер группы Артем Сергеев.
За 9 лет в группе сменилось множество музыкантов. Талантливый скрипач Александр Маломожнов (который несколько лет радовал уфимскую публику в составе «Saturnalia») переехал в столицу и устроился в оркестр, Кирилл Федоров также переехал в Москву и занялся дизайном, Ангелина уехала в Америку. После ее эмиграции коллектив ни как не мог найти красивое и чистое сопрано. Долгие поиски увенчались успехом, в «Saturnalia» появилась Ариадна Власова. Чуть позже в коллектив пришли еще две прекрасные девушки – бас-гитаристка Жанна Карпова и скрипачка Елизавета Габдрахманова. И уже в обновленном составе музыканты вышли на сцену.
- Благодаря вливанию «свежей крови» Сатурналия снова начали выступать, писать новые песни творить и вытворять. Сейчас мы уже готовы выпустить наш дебютный альбом, и к новому 2017 году он уже дойдет до слушателя, - пообещал Артем Сергеев.
Не все ребята тесно связаны с музыкой. Профессионалами являются Ариадна и Елизавета. Они учатся в уфимском училище искусств. Жанна работает в магазине профессионального музыкального оборудования, но на сцене она выступает еще с подростковых времен, Артем и Максим музыкой занимаются давно, но их основная работа никак не связана с этим направлением.
Послушать творчество "Saturnalia" можно в их группе ВКонтакте.
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