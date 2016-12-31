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3 января, вторник
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МОЛНИЯ
Владимир Путин поздравил Дальний Восток с Новым годом// 31.12.2016
Видео обращения президента России появилось в сети.
Уходящий 2016-й год был непростым, но трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили страну и побудили открыть огромные резервы возможностей для движения вперёд, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое показали на Дальнем Востоке. Об этом сообщило РИА Новости.
- 2016-й год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается, - сказал Путин.
Он поблагодарил россиян «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».
- У нас огромная, уникальная и прекрасная страна! Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее, - добавил президент.
В своем обращении глава государства вспомнил и о тех, кто встречает Новый год вдали от Родины.
- Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолёты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году, - заявил Путин.
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