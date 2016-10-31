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31 октября, понедельник
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МОЛНИЯ
Владимир Путин освободил от должности министра МВД Башкирии// 31.10.2016
Путин подписал указ о снятии с должности Михаила Закомалдина.
Фото: ИА "Башинформ"
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей четырёх генералов МВД. Одним из них оказался глава башкирского министерства Михаил Закомалдин.
Михаил Закомалдин родился 5 сентября 1965 года в Курганской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1982 году слушателем Омской высшей школы милиции МВД СССР. По окончании учебы был назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Советского района г. Кургана. Вся его дальнейшая трудовая деятельность связана с криминальной милицией. В августе 2007 года назначен на должность первого заместителя министра - начальника криминальной милиции МВД по Республике Карелия. C мая 2009 года М.И.Закомалдин - министр внутренних дел по Республике Карелия. С 26 июля 2011 года №992 назначен министром внутренних дел по Республике Башкортостан. Указом Президента Российской Федерации №414 от 11 июня 2014 года ему присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции.
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