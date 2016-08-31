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31 августа, среда
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МОЛНИЯ
Видео: В Уфе насмерть сбили мотоциклиста// 31.08.2016
Очевидцы выложили в сеть видеозапись с места трагедии.
Сегодня в Уфе сбили мотоциклиста, трагедия произошла в районе остановки «Театр кукол» на проспекте Октября. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2114 выехал на перекрёсток, не убедившись, что манёвр безопасен. Мотоциклист, ехавший в сторону микрорайона Черниковки, не смог остановиться и врезался в отечественную легковушку.
Как сообщили очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте аварии.
Видео:
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Видео: В Уфе насмерть сбили мотоциклиста
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