31 августа, среда
МОЛНИЯ

Видео: В Уфе насмерть сбили мотоциклиста

Константин КЛИМОВ // 31.08.2016
Очевидцы выложили в сеть видеозапись с места трагедии.

Сегодня в Уфе сбили мотоциклиста, трагедия произошла в районе остановки «Театр кукол» на проспекте Октября. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2114 выехал на перекрёсток, не убедившись, что манёвр безопасен. Мотоциклист, ехавший в сторону микрорайона Черниковки, не смог остановиться и врезался в отечественную легковушку.

Как сообщили очевидцы,  водитель мотоцикла погиб на месте аварии. 

 

 

Видео: Александр Коноров

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела МОЛНИЯ

26.08.2016
"Уфа" одержала первую победу в чемпионате России по футболу
"Уфа" обыграла в гостях "Крылья Советов" со счетом 1:0

26.08.2016
Горячая линия: Жители Башкирии смогут задать вопросы по школам
По телефону на звонки ответит заместитель министра образования республики.

23.08.2016
Российских паралимпийцев не пустили в Рио
Спортивный арбитражный суд отклонил иск Паралимпийского комитета России.

19.08.2016
Министром образования России назначена Васильева
Владимир Путин принял предложение о смене министра образования.

19.08.2016
СМИ: Министр образования Дмитрий Ливанов уйдёт в отставку
Предполагается что об отставке будет объявлено сегодня.

15.08.2016
Дарье Клишиной разрешили выступить на Олимпиаде в Рио
Международный спортивный арбитраж разрешил российской легкоатлетке выступать на олимпийских играх.

12.08.2016
Мэр города в Башкирии задержан за взятку в 450 тысяч рублей
Сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ задержали с поличным главу города Агидель.

11.08.2016
РФС назначил главного тренера футбольной сборной России
Сегодня на заседании Российского футбольного союза (РФС) в Москве было принято окончательное решение о тренере национальной сборной.

11.08.2016
В Стерлитамаке ребенок выпал с пятого этажа
Он прислонился к москитной сетке.

10.08.2016
В Башкирии в результате аварии на трассе М5 погибли две женщины
ДТП произошло на 1285 километре трассы.

09.08.2016
В Стерлитамаке парень выбросился из окна из-за девушки
Трагедия произошла вчера вечером.

09.08.2016
Видео: В Уфе загорелась квартира
Пожар потушили за 10 минут.

07.08.2016
Сборную Россию решили отлучить от Паралимпиады
Такое решение вчера, 7 августа, вынес Международный паралимпийский комитет.

05.08.2016
В Уфе избили кондуктора троллейбуса
Он доставлен в 21 больницу.

05.08.2016
Рустэма Хамитова вызвали к Владимиру Путину
Журналистам сообщили, о чём будет говорить Владимир Путин с главой Башкирии.

05.08.2016
В Башкирии найдены тела двух утонувших детей
Два мальчика и их отец пропали два дня назад

05.08.2016
Сегодня в Башкирии автобус столкнулся с грузовиком
В салоне находилось 38 пассажиров.

04.08.2016
Автобус из Башкирии попал в аварию по пути в Анапу
Туристы до сих пор находятся на трассе в ожидании другого транспорта.

03.08.2016
В Бурзянском районе Башкирии горит лес
С начала сезона пострадало более 30 га леса.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"