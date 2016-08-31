Видео: В Уфе насмерть сбили мотоциклиста

23.08.2016

Российских паралимпийцев не пустили в Рио Спортивный арбитражный суд отклонил иск Паралимпийского комитета России.

19.08.2016

Министром образования России назначена Васильева Владимир Путин принял предложение о смене министра образования.

15.08.2016

Дарье Клишиной разрешили выступить на Олимпиаде в Рио Международный спортивный арбитраж разрешил российской легкоатлетке выступать на олимпийских играх.

11.08.2016

РФС назначил главного тренера футбольной сборной России Сегодня на заседании Российского футбольного союза (РФС) в Москве было принято окончательное решение о тренере национальной сборной.

05.08.2016

Рустэма Хамитова вызвали к Владимиру Путину Журналистам сообщили, о чём будет говорить Владимир Путин с главой Башкирии.

05.08.2016

В Башкирии найдены тела двух утонувших детей Два мальчика и их отец пропали два дня назад