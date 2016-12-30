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МОЛНИЯ

Сергей Семак официально назначен главным тренером ФК «Уфа»

Константин КЛИМОВ // 30.12.2016
Пятикратный чемпион России перешёл в «Уфу» из питерского «Зенита»

Как и ожидалось сегодня Сергей Семак был официально назначен на пост главного тренера «Уфы». Две недели назад его предшественник Виктор Гончаренко покинул команду, чтобы продолжить тренерскую карьеру в московском ЦСКА.

Карьера Сергея Семака началась в 1992 году, за 19 лет Симак завоевал 5 золотых медалей чемпионата России, был капитаном сборной России и в 2008 году завоевал с командой бронзовые медали Чемпионата Европы. 

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