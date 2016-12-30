|
3 января, вторник
|
МОЛНИЯ
Сергей Семак официально назначен главным тренером ФК «Уфа»// 30.12.2016
Пятикратный чемпион России перешёл в «Уфу» из питерского «Зенита»
Как и ожидалось сегодня Сергей Семак был официально назначен на пост главного тренера «Уфы». Две недели назад его предшественник Виктор Гончаренко покинул команду, чтобы продолжить тренерскую карьеру в московском ЦСКА.
Карьера Сергея Семака началась в 1992 году, за 19 лет Симак завоевал 5 золотых медалей чемпионата России, был капитаном сборной России и в 2008 году завоевал с командой бронзовые медали Чемпионата Европы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
02.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Застройщиков обязали защищать дольщиков
02.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Как правильно кататься на уфимских горках и избежать травм?
02.01.2017 // МОЛНИЯ
Уфимцы требуют от Ирека Ялалова очистить дороги
02.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В 2016 году в Башкирии заключено около 25 тысяч браков
02.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В 2016 году в Башкирии самыми популярными мальчиками были Артёмы
02.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе после провала машины под землю женщину пригласили в суд
02.01.2017 // ФОТОФАКТ
1 января уфимцы пробежали 2017 метров
01.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Какие новые законы вступают в силу с 1 января
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте