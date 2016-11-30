30 ноября, среда
МОЛНИЯ

Видео: В Уфе произошёл крупный пожар

Константин КЛИМОВ // 30.11.2016
Людей пришлось эвакуировать через окна

Сегодня, 30 ноября, в Уфе произошёл крупный пожар. Загорелось офисное здание рядом с судом Ленинского района на улице Аксакова. Столб дыма был виден во многих районах города. На месте работали более десяти единиц техники. Пожарным пришлось эвакуировать пострадавших с помощью пожарной передвижной лестницы. По предварительным данным 8 человек госпитализированы с диагнозом "отравление продуктами горения".

Как сообщили в следственном комитете, по данному факту уже началась проверка. 

Видео: Youtube-канал телекомпании "Вся Уфа"

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