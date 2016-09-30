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МОЛНИЯ

Очевидцы пожара в БГК: в окнах стояли рабочие и кричали, что будут прыгать

Константин КЛИМОВ // 30.09.2016
По предварительной информации один человек погиб, пятерых увезли на скорой.

Корреспондент Медиакорсети сейчас находится на месте пожара здания Башкириской генерирующей компании на улице Зорге. Он опросил очевидцев, которые видели, как развивались события.

- Продавцы соседних магазинов говорят, что когда начался пожар, они видели рабочих-строителей в окнах на пятом-шестом этаже, - сообщил корреспондент. – Они стояли и кричали, что будут прыгать. Потом их закрыло дымом.

По предварительной информации, в ходе пожара погиб один человек. Погибший - человек азиатской внешности, предположительно кореец. Он выпрыгнул с 4 этажа (по другим данным - с девятого), у него на теле - повреждения верхней части туловища.

 Также известно, что все рабочие жили на территории стройки. По данным очевидцев, других его соотечественников увезли сотрудники полиции.

Пожар, по словам очевидцев, начался с наружной стороны здания. По одной из версий в настоящий момент, он произошел в результате сварочных работ на 10 этаже, во время которых загорелись пластиковые панели наружного оформления здания, а горящий и плавящийся полимер перенес огонь на всю поверхность фасада.

Всего по данным очевидцев, опрошенных нашим корреспондентом, работающим на месте, на стройке работали представители Узбекистана числом примерно в 50 человек. 

В сети появилось видео, как спасатель по пожарной лестнице пытается забраться в окно горящего здания. Однако из-за сильного черного дыма, вываливающегося из окон, ему не удается это сделать. 

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