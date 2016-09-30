|
30 сентября, пятница
|
МОЛНИЯ
Пожар в новом офисе БГК локализован// 30.09.2016
Имеются пострадавшие.
Как сообщило региональное МЧС, пожар в новом здании Башкирской генерирующей компании (БГК) был локализован в 10.59 по местному времени. Сообщение на пульт диспетчера о возгорании поступило в 10.20 по уфимскому времени. Из здания было эвакуировано 10 человек. Имеются пострадавшие. Их количество не уточняется.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
30.09.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе горит новый офис Башкирской генерирующей компании
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
30.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии еще три санатория преобразуют в ООО
30.09.2016 // ПУЛЬС
Группа компаний «Госстрой» возглавила рейтинг популярных застройщиков Уфы
30.09.2016 // МОЛНИЯ
Очевидцы пожара в БГК: в окнах стояли рабочие и кричали, что будут прыгать
30.09.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе горит новый офис Башкирской генерирующей компании
30.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимские власти вернулись к идее скоростного трамвая
30.09.2016 // ПУЛЬС
Квартиры в Зеленой роще: высокий комфорт по низкой цене
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте