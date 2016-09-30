Пожар в новом офисе БГК локализован

Ольга КОРЗИК

Имеются пострадавшие.

Как сообщило региональное МЧС, пожар в новом здании Башкирской генерирующей компании (БГК) был локализован в 10.59 по местному времени. Сообщение на пульт диспетчера о возгорании поступило в 10.20 по уфимскому времени. Из здания было эвакуировано 10 человек. Имеются пострадавшие. Их количество не уточняется.