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30 сентября, пятница
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МОЛНИЯ
В Уфе горит новый офис Башкирской генерирующей компании// 30.09.2016
Из здания эвакуируют людей.
В Уфе горит новый офис Башкирской генерирующей компании, который расположен на улице Зорге, 3.
В здании велись отделочные работы. В настоящее время из него эвакуируют людей, предположительно это рабочие.
Фото и видео происшествия заполонило социальные сети и тематические wastsapp-группы Уфы.
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