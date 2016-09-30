В Уфе горит новый офис Башкирской генерирующей компании

13.09.2016

В Башкирии ожидается усиление ветра МЧС призывает жителей республики быть внимательными и осторожными.

23.08.2016

Российских паралимпийцев не пустили в Рио Спортивный арбитражный суд отклонил иск Паралимпийского комитета России.

19.08.2016

Министром образования России назначена Васильева Владимир Путин принял предложение о смене министра образования.

15.08.2016

Дарье Клишиной разрешили выступить на Олимпиаде в Рио Международный спортивный арбитраж разрешил российской легкоатлетке выступать на олимпийских играх.