В Башкирии произошёл взрыв в многоэтажке

Константин КЛИМОВ

Взрыв произошёл в одной из квартир многоэтажного дома в Белорецке.

Сегодня около 14:00 произошёл взрыв в одной из квартир на втором этаже многоэтажного дома на улице Фёдора Алексеева в городе Белорецке на севере Башкирии. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сейчас на месте работают 8 единиц техники и 19 спасателей.

По предварительным данным причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование. Как сообщают очевидцы, один человек пострадал.

Информация уточняется.