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31 января, вторник
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МОЛНИЯ
В Башкирии произошёл взрыв в многоэтажке// 30.01.2017
Взрыв произошёл в одной из квартир многоэтажного дома в Белорецке.
Сегодня около 14:00 произошёл взрыв в одной из квартир на втором этаже многоэтажного дома на улице Фёдора Алексеева в городе Белорецке на севере Башкирии. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сейчас на месте работают 8 единиц техники и 19 спасателей.
По предварительным данным причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование. Как сообщают очевидцы, один человек пострадал.
Информация уточняется.
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