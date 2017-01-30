В Башкирии полицейские освободили из заточения 19 наркозависимых

Константин КЛИМОВ

Возбуждено уголовное дело.

В Кушнаренковском районе Башкирии полицейские освободили из плена 19 человек. Граждан удерживали насильно в реабилитационных центрах «Возрождение» и «Счастливая жизнь».

В пресс-службе следственного комитета по РБ сообщили, что центры работали на протяжении года, «пациентов» насильно удерживали, лишали еды и сна, на них оказывалось психологическое и физическое воздействие. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).