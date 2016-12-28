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30 декабря, пятница
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МОЛНИЯ
В Башкирии сняли главу Салаватского района// 28.12.2016
Он занимал свой пост с 2009 года
Глава администрации Салаватского района Башкирии покинул свой пост. Галей Хайритдинов занимал пост главы района с 2009 года. Наш источник в администрации подтвердил отставку главы района.
- Галей Галяутдинович ушёл без скандалов, по выслуге лет, заявление написал сам, - сообщил источник, - могу добавить, что он перебирается в Уфу и займёт другую должность, не связанную с муниципальной службой.
Галей Хайритдинов носит звание «Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Башкортостан», в 2005 году награждён Почетной грамотой Президента Республики Башкортостан.
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