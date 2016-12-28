В Башкирии сняли главу Салаватского района

Константин КЛИМОВ

Он занимал свой пост с 2009 года

Глава администрации Салаватского района Башкирии покинул свой пост. Галей Хайритдинов занимал пост главы района с 2009 года. Наш источник в администрации подтвердил отставку главы района.

- Галей Галяутдинович ушёл без скандалов, по выслуге лет, заявление написал сам, - сообщил источник, - могу добавить, что он перебирается в Уфу и займёт другую должность, не связанную с муниципальной службой.

Галей Хайритдинов носит звание «Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Башкортостан», в 2005 году награждён Почетной грамотой Президента Республики Башкортостан.