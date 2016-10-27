В Башкирии семья из трех человек заживо сгорела в пожаре

Злата ЗУКОВИЧ

Погибли двое взрослых и девочка 13 лет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РБ

Сегодня, 27 октября, в семь утра жители села Ильчино Учалинского района сообщили в полицию о возгорании дома. Как выяснилось, дом принадлежал 73-летнему местному жителю, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В результате пожара, который возник в частном бревенчатом доме, погиб хозяин дома, его 31-летний сын и 13-летняя внучка. Мама девочки, по предварительным данным, была во время трагедии на работе в ночную смену. За ее дочкой присматривали отец и дедушка.

В данный момент устанавливаются причины пожара. Возможно, возгорание произошло из-за перекала печи.

- Предположительная причина пожара – замыкание электропроводки в сенях дома, - сообщили в пресс-службе следкома Башкирии. - Семья односельчанами характеризуется положительно.