27 октября, четверг
МОЛНИЯ

В Башкирии семья из трех человек заживо сгорела в пожаре

Злата ЗУКОВИЧ // 27.10.2016
Погибли двое взрослых и девочка 13 лет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РБ

Сегодня, 27 октября, в семь утра жители села Ильчино Учалинского района сообщили в полицию о возгорании дома. Как выяснилось, дом принадлежал 73-летнему местному жителю, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В результате пожара, который возник в частном бревенчатом доме, погиб хозяин дома, его 31-летний сын и 13-летняя внучка. Мама девочки, по предварительным данным, была во время трагедии на работе в ночную смену. За ее дочкой присматривали отец и дедушка.

В данный момент устанавливаются причины пожара. Возможно, возгорание произошло из-за перекала печи.

- Предположительная причина пожара – замыкание электропроводки в сенях дома, - сообщили в пресс-службе следкома Башкирии. - Семья односельчанами характеризуется положительно.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела МОЛНИЯ

25.10.2016
В Уфе из здания колледжа экстренно эвакуировали студентов
Поступило сообщение о том, что в колледже заложена бомба.

25.10.2016
В Уфе умер известный журналист Вячеслав Завьялов
Причины его смерти пока не известны.

22.10.2016
Двое жителей Башкирии погибли в Западной Сибири при крушении вертолета
Всего на борту находились 22 человека, 19 из них погибли

19.10.2016
Одним кандидатом на пост мэра Уфы стало меньше
Один из участников конкурсной процедуры на должность главы администрации Уфы отказался от конкурса.

18.10.2016
Завтра глава «Роснефти» Игорь Сечин проведет совещание в Уфе
Эту информацию неофициально подтвердили в правительстве Башкирии.

17.10.2016
Смертник подорвал себя в Абхазии
По данным ведомства бомба была начинена поражающими элементами

10.10.2016
В аварии на трассе в Башкирии погибло пять человек
Авария произошла в Караидельском районе Башкирии на трассе Бирск – Караидель – Тастуба.

06.10.2016
В Уфе этой ночью закроют движение по затонскому мосту
Дорога будет закрыта с 22.00 6 октября до 06.00 7 октября.

04.10.2016
В Башкирии опрокинулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие
ДТП произошло на трассе Уфа-Оренбург.

03.10.2016
В Уфе автобус "Башавтотранс" насмерть сбил пешехода
Трагедия произошла на проспекте Октября.

30.09.2016
Очевидцы пожара в Уфе: в окнах стояли рабочие и кричали, что будут прыгать
По предварительной информации один человек погиб, пятерых увезли на скорой.

30.09.2016
Пожар в новом офисе БГК локализован
Имеются пострадавшие.

26.09.2016
ЦБ РФ отозвал лицензию у Центркомбанка в день рождения Сергея Веремеенко
Банк, связанный с именем соперника Муртазы Рахимова, лишился лицензии

23.09.2016
В Башкирии учинили разбой в доме главы Кугарчинского района
Они избили жену главы и украли деньги.


5-Я КОЛОНКА

У Башкирии заканчивается нефтяное детство, считает башкирский публицист Шамиль Валеев.

ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Уфе увидели танки

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"