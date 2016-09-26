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МОЛНИЯ
ЦБ РФ отозвал лицензию у Центркомбанка в день рождения Сергея Веремеенко// 26.09.2016
Банк, связанный с именем соперника Муртазы Рахимова, лишился лицензии
Фото: kommersant.ru
Как стало известно сегодня, Центральный банк России отозвал лицензию у двух банков, одним из них стал известный жителям Башкирии «Центркомбанк».
Поводом для отзыва лицензии стало несоблюдение кредитной организацией законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, сообщает ЦБ РФ. Так же специалисты Центробанка посчитали, что "структура рискует деньгами вкладчиков размещая их в низкокачественные активы", что может стать причиной банкротства.
Напомним, Центркомбанк, по мнению участников рынка, связан с именем известного в Башкирии бизнесмена Сергея Веремеенко (род.26.09.1955), который принимал участие в президентской избирательной кампании 2003 года, конкурируя с Муртазой Рахимовым и Ралифом Сафиным.
В Уфе по сейдень функционировало несколько офисов кредитной организации - на ул.Крупской, на Проспекте Октября и в микрорайоне Сипайлово.
В головном офисе ЦКБ работал в качестве руководителя HR-подразделения главный идеолог Башкортостана на рубеже тысячелетий, экс-Госсекретарь и глава Конституционного Суда РБ Ильдус Адигамов.
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