ЦБ РФ отозвал лицензию у Центркомбанка в день рождения Сергея Веремеенко

Константин КЛИМОВ

Банк, связанный с именем соперника Муртазы Рахимова, лишился лицензии

Фото: kommersant.ru

Как стало известно сегодня, Центральный банк России отозвал лицензию у двух банков, одним из них стал известный жителям Башкирии «Центркомбанк».

Поводом для отзыва лицензии стало несоблюдение кредитной организацией законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, сообщает ЦБ РФ. Так же специалисты Центробанка посчитали, что "структура рискует деньгами вкладчиков размещая их в низкокачественные активы", что может стать причиной банкротства.

Напомним, Центркомбанк, по мнению участников рынка, связан с именем известного в Башкирии бизнесмена Сергея Веремеенко (род.26.09.1955), который принимал участие в президентской избирательной кампании 2003 года, конкурируя с Муртазой Рахимовым и Ралифом Сафиным.

В Уфе по сейдень функционировало несколько офисов кредитной организации - на ул.Крупской, на Проспекте Октября и в микрорайоне Сипайлово.

В головном офисе ЦКБ работал в качестве руководителя HR-подразделения главный идеолог Башкортостана на рубеже тысячелетий, экс-Госсекретарь и глава Конституционного Суда РБ Ильдус Адигамов.