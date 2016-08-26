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26 августа, пятница
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МОЛНИЯ
"Уфа" одержала первую победу в чемпионате России по футболу// 26.08.2016
"Уфа" обыграла в гостях "Крылья Советов" со счетом 1:0
Футбольный клуб "Уфа" одержал первую победу в чемпионате России. В первом матче пятого тура горожане обыграли в гостях самарские "Крылья Советов".
Единственный гол с пенальти на 83 минуте матча забил Слай.
А вот видео того, как нарушил правила новичок "Крыльев Советов" Паскуато и как забил пенальти Слай.
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