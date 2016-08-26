Горячая линия: Жители Башкирии смогут задать вопросы по школам

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

По телефону на звонки ответит заместитель министра образования республики.

Сегодня с 10.00 до 13.00 уфимского времени в приёмной президента России в Башкирии состоится «горячая телефонная линия» по вопросу готовности учебных заведений к началу учебного года.

На вопросы родителей и всех заинтересованных лиц республики ответит заместитель министра образования Башкирии Филюс Миназов.

Телефоны «горячей линии»: 8(347)229-74-58 и 8(347)229-74-76.