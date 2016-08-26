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26 августа, пятница
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МОЛНИЯ
Горячая линия: Жители Башкирии смогут задать вопросы по школам// 26.08.2016
По телефону на звонки ответит заместитель министра образования республики.
Сегодня с 10.00 до 13.00 уфимского времени в приёмной президента России в Башкирии состоится «горячая телефонная линия» по вопросу готовности учебных заведений к началу учебного года.
На вопросы родителей и всех заинтересованных лиц республики ответит заместитель министра образования Башкирии Филюс Миназов.
Телефоны «горячей линии»: 8(347)229-74-58 и 8(347)229-74-76.
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