"Уфа" одержала первую домашнюю победу - над "Оренбургом"

12.11.2016

В Уфе ГИББДД просит водителей воздержаться от поездок Из – за ледяного дождя, который шел вечером в столице Башкирии на дорогах сильный гололед

07.11.2016

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды МЧС просит водителей быть особенно внимательными на дорогах.

19.10.2016

Одним кандидатом на пост мэра Уфы стало меньше Один из участников конкурсной процедуры на должность главы администрации Уфы отказался от конкурса.

17.10.2016

Смертник подорвал себя в Абхазии По данным ведомства бомба была начинена поражающими элементами