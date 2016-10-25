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25 октября, вторник
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МОЛНИЯ
В Уфе из здания колледжа экстренно эвакуировали студентов// 25.10.2016
Поступило сообщение о том, что в колледже заложена бомба.
Фото: Башинформ
Сегодня, 25 октября, в Уфе из здания колледжа статистики, информации и вычислительной техники (УКСИВТ) на Кирова, 65 экстренно были эвакуированы преподаватели, студенты и т.д. Как пишут СМИ, поступило сообщение о том, что в здании колледжа заложена бомба.
В настоящее время на месте работают кинологи с собаками, движение транспорта от улицы Кирова до улицы Мингажева остановлено.
Руководитель пресс-службы республиканского МВД Максим Родионов ИА «Медиакорсети» рассказал, что поступило сообщение о нахождении в здании колледжа подозрительного предмета. Информация уточняется.
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