В Уфе из здания колледжа экстренно эвакуировали студентов

Ольга КОРЗИК

Поступило сообщение о том, что в колледже заложена бомба.

Фото: Башинформ

Сегодня, 25 октября, в Уфе из здания колледжа статистики, информации и вычислительной техники (УКСИВТ) на Кирова, 65 экстренно были эвакуированы преподаватели, студенты и т.д. Как пишут СМИ, поступило сообщение о том, что в здании колледжа заложена бомба.

В настоящее время на месте работают кинологи с собаками, движение транспорта от улицы Кирова до улицы Мингажева остановлено.

Руководитель пресс-службы республиканского МВД Максим Родионов ИА «Медиакорсети» рассказал, что поступило сообщение о нахождении в здании колледжа подозрительного предмета. Информация уточняется.