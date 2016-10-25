25 октября, вторник
МОЛНИЯ

В Уфе умер известный журналист Вячеслав Завьялов

Ольга КОРЗИК // 25.10.2016
Причины его смерти пока не известны.

Фото: личная страница в Facebook

Сегодня утром стало известно о том, что в  Уфе умер известный журналист Вячеслав Завьялов. Об этом сообщили коллеги журналиста на его странице в  Facebook.

- Сегодня Слава оставил этот мир насовсем, - написала Татьяна Зонова. 

 Причины его смерти пока не известны. Известно только, что он находился в больнице. 

В последнее время он работал главным редактором газеты «Высота»,  работал в газете "Республика Башкортостан", был колумнистом в "Общественной электронной газете".

Сам о себе Вячеслав Завьялов писал так: «В журналистике с 1997 года. А до того: бывший поэт, бывший психолог, бывший археолог, бывший учитель истории. Все остальное под грифом "бывший" - в будущем».

Редакция "Медиакорсети" приносит свои соболезнования родным и близким Вячеслава Завьялова.

Друзья погибшего сообщили, что семье нужна материальная поддержка в организации похорон.

Если у вас есть такая возможность, вы можете перечислить денежные средства на карту (реквизиты указаны ниже).

Сбербанк:

4276 8800 5253 8588

Получатель Лидия Андреевна 

 

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