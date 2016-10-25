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25 октября, вторник
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МОЛНИЯ
В Уфе умер известный журналист Вячеслав Завьялов// 25.10.2016
Причины его смерти пока не известны.
Фото: личная страница в Facebook
Сегодня утром стало известно о том, что в Уфе умер известный журналист Вячеслав Завьялов. Об этом сообщили коллеги журналиста на его странице в Facebook.
- Сегодня Слава оставил этот мир насовсем, - написала Татьяна Зонова.
Причины его смерти пока не известны. Известно только, что он находился в больнице.
В последнее время он работал главным редактором газеты «Высота», работал в газете "Республика Башкортостан", был колумнистом в "Общественной электронной газете".
Сам о себе Вячеслав Завьялов писал так: «В журналистике с 1997 года. А до того: бывший поэт, бывший психолог, бывший археолог, бывший учитель истории. Все остальное под грифом "бывший" - в будущем».
Редакция "Медиакорсети" приносит свои соболезнования родным и близким Вячеслава Завьялова.
Друзья погибшего сообщили, что семье нужна материальная поддержка в организации похорон.
Если у вас есть такая возможность, вы можете перечислить денежные средства на карту (реквизиты указаны ниже).
Сбербанк:
4276 8800 5253 8588
Получатель Лидия Андреевна
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