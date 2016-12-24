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24 декабря, суббота
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МОЛНИЯ
В башкирском посёлке Урман вновь прогремел взрыв, есть погибшие// 24.12.2016
На бывших складах Минобороны в Башкирии вновь погибли люди.
В Башкирии в посёлке Урман вновь прогремел взрыв, в социальных сетях сообщают местные жители. По предварительным данным сильный хлопок раздался около 11 часов дня в субботу. По сообщениям жителей посёлка, в результате взрыва погибло два человека. Однако, по информации СМИ, погиб один человек.
- Мужчина с целью наживиться благодаря снежному покрову преодолел инженерные заграждения, охрану и незаконно проник на территорию бывшего военного арсенала около посёлка Урман. Во время проведения раскопок произошёл взрыв, «черный копатель» погиб на месте, - сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Подробности происшествия уточняются.
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