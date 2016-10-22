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МОЛНИЯ
Двое жителей Башкирии погибли в Западной Сибири при крушении вертолета// 22.10.2016
Всего на борту находились 22 человека, 19 из них погибли
Фото: Уральского следственного управления на транспорте СК РФ
21 октября 2016 года примерно с 19 до 20 часов по местному времени в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа потерпел крушение вертолет «Ми-8» авиакомпании «Скол», выполнявший рейс с Сузумского месторождения Красноярского края в поселок Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту находились 22 человека: из них 3 члена экипажа и 19 пассажиров, сообщает пресс – служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
По предварительным данным, 19 человек от полученных множественных травм скончались на месте происшествия, трое доставлены в Новоуренгойскую городскую больницу, воздушное судно разрушено. Среди погибших есть и жители Башкирии. Это Агзямов Ильдар Иршатович Агзямов (Альшеевский район, с.Новосепяшево) Александр Николаевич Яковенко (место жительства пока не установлено).
Следствием рассматриваются 3 основные версии крушения воздушного судна: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники, неблагоприятные метеоусловия. Всего к поисково-спасательным работам привлечено 177 человек и 27 единиц техники. В связи с авиапроисшествием МЧС России открыло «Горячую линию» 8-800-775-17-17.
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