Inkazan: В Казани горит пороховой завод

Константин КЛИМОВ

В Казани произошло возгорание на территории завода по производству пороха

Фото: Вконтакте

Как сообщает информационное агентство «InKazan» информацию о происшествии в управлении МЧС по региону подтвердили. Так же в социальных сетях появились фотографии, на которых отчётливо виден столб дыма, поднимающийся с территории завода.

Главный инженер завода Виталий Борбузанов тоже подтвердил факт происшествия, но о причинах случившегося говорить не стал, сославшись на занятость при ликвидации аварии.