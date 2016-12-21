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МОЛНИЯ

Inkazan: В Казани горит пороховой завод

Константин КЛИМОВ // 21.12.2016
В Казани произошло возгорание на территории завода по производству пороха

Фото: Вконтакте

Как сообщает информационное агентство «InKazan» информацию о происшествии в управлении МЧС по региону подтвердили. Так же в социальных сетях появились фотографии, на которых отчётливо виден столб дыма, поднимающийся с территории завода.

Главный инженер завода Виталий Борбузанов тоже подтвердил факт происшествия, но о причинах случившегося говорить не стал, сославшись на занятость при ликвидации аварии. 

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