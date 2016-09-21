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МОЛНИЯ

Центризбирком России проверит работу ЦИК Башкирии

Разиф АБДУЛЛИН // 21.09.2016
Об этом заявила Элла Памфилова.

Центральная избирательная комиссия России проверит работу центризбиркома Башкирии из-за поступающих жалоб на нарушения, передает слова председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой ТАСС.

- Мы будем проверять более тщательно ваш регион. У нас, к сожалению, жалобы есть, и они требуют серьезной проверки, - сказала она на заседании ЦИК России в среду, 21 сентября, обращаясь к представителям избиркома Башкирии по видеоселекторной связи.

В частности, пояснила Памфилова, речь идет о фактах злоупотребления административным ресурсом.

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