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МОЛНИЯ

На Эльбрусе уфимская альпинистка сорвалась с горы в расщелину

Разиф АБДУЛЛИН // 20.10.2016
Пострадавшая жива.

Фото: 07.mchs.gov.ru

Вчера, 19 октября, спасатели Кабардино-Балкарии получили сигнал о том, что на седловине горы Эльбрус, на высоте 5300 над уровнем моря, сорвалась девушка и упала в расщелину высотой около 20 метров. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС республики.

Как оказалось, альпинистка приехала в горы из Уфы. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 10:45, на помощь девушке отправились 14 человек Эльбрусского поисково-спасательного отряда.

Они спустили с горы уфимку и передали  работникам скорой медицинской службы на поляне Азау, для доставки в районную клиническую больницу г. Тырныауз, где ей  оказывается медицинская помощь.

- Сейчас она находится в тяжелом состоянии без сознания, - сообщили журналисты телеканала «Россия - Башкортостан». - Предположительно, у нее черепно-мозговая травма и перелом ноги. Перед восхождением 25-летняя уфимка была зарегистрирована в спасательной  службе.

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