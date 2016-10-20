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20 октября, четверг
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МОЛНИЯ
На Эльбрусе уфимская альпинистка сорвалась с горы в расщелину// 20.10.2016
Пострадавшая жива.
Фото: 07.mchs.gov.ru
Вчера, 19 октября, спасатели Кабардино-Балкарии получили сигнал о том, что на седловине горы Эльбрус, на высоте 5300 над уровнем моря, сорвалась девушка и упала в расщелину высотой около 20 метров. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС республики.
Как оказалось, альпинистка приехала в горы из Уфы. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 10:45, на помощь девушке отправились 14 человек Эльбрусского поисково-спасательного отряда.
Они спустили с горы уфимку и передали работникам скорой медицинской службы на поляне Азау, для доставки в районную клиническую больницу г. Тырныауз, где ей оказывается медицинская помощь.
- Сейчас она находится в тяжелом состоянии без сознания, - сообщили журналисты телеканала «Россия - Башкортостан». - Предположительно, у нее черепно-мозговая травма и перелом ноги. Перед восхождением 25-летняя уфимка была зарегистрирована в спасательной службе.
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20.10.2016 // МОЛНИЯ
На Эльбрусе уфимская альпинистка сорвалась с горы в расщелину
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