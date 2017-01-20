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МОЛНИЯ

В Башкирии «Гранта» «лоб в лоб» столкнулась с фурой, есть погибшие

Константин КЛИМОВ // 20.01.2017
На месте работают спасатели.

На трассе Бижбуляк – Аитово столкнулись вазовская «Гранта» и большегруз «Scania». Как сообщают очевидцы, удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металлолома, а её водитель погиб на месте аварии. Подробности аварии уточняются.

Напомним ,только вчера на этой же автодороге произошла авария с участием кроссовера «Nissan» и грузовика ГАЗ. В ДТП пострадали тридцатилетняя женщина и её двухлетний сын, позже стало известно, что несмотря на старания врачей женщина и ребёнок скончались. По мнению руководителя ГИБДД по Башкирии Динара Гильмутдинова, одной из причин аварии мог стать ледяной накат на дороге, образовавшийся после обрушившихся на республику снегопадов в начале января текущего года. 

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