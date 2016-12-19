Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В российского посла Андрея Карлова выстрелили во время открытия фотовыставки в Анкаре

В Турции в результате теракта убит посол России

В российского посла Андрея Карлова выстрелили во время открытия фотовыставки в Анкаре

Посол Российской Федерации Андрей Карлов участвовал в открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в центре современного искусства в Анкаре. Во время выступления дипломата молодой мужчина (как выяснилось позже, он служил в полиции) достал пистолет и сделал несколько выстрелов. От полученных ранений посол скончался.



Убийцей посла РФ в Анкаре Андрея Карлова был экс-сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был уволен из правоохранительных органов в ходе расследования попытки госпереворота, который произошел 15 июля. Об этом сообщает новостной портал HaberTurk.

По данным издания, 22-летний мужчина был участником террористической организации ФЕТО.

Нападавший был убит. При нем было обнаружено полицейское удостоверение.

Убийцы российского посла в Турции будут наказаны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова передает ТАСС. По ее словам, убийство посла — это теракт. Этот вопрос будет поставлен перед Совбезом ООН, заявила представитель ведомства.



