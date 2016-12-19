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19 декабря, понедельник
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МОЛНИЯ
В Турции в результате теракта убит посол России// 19.12.2016
В российского посла Андрея Карлова выстрелили во время открытия фотовыставки в Анкаре
В Турции в результате теракта убит посол России
В российского посла Андрея Карлова выстрелили во время открытия фотовыставки в Анкаре
Посол Российской Федерации Андрей Карлов участвовал в открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в центре современного искусства в Анкаре. Во время выступления дипломата молодой мужчина (как выяснилось позже, он служил в полиции) достал пистолет и сделал несколько выстрелов. От полученных ранений посол скончался.
По данным издания, 22-летний мужчина был участником террористической организации ФЕТО.
Нападавший был убит. При нем было обнаружено полицейское удостоверение.
Убийцы российского посла в Турции будут наказаны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова передает ТАСС. По ее словам, убийство посла — это теракт. Этот вопрос будет поставлен перед Совбезом ООН, заявила представитель ведомства.
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