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МОЛНИЯ

Одним кандидатом на пост мэра Уфы стало меньше

Наталья КУЗНЕЦОВА // 19.10.2016
Один из участников конкурсной процедуры на должность главы администрации Уфы отказался от конкурса.

Фото: Кристина Дейнеко

Один из участников конкурсной процедуры на должность главы администрации Уфы,  адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ринат Ахмадуллин, сегодня отказался от дальнейшего участия в конкурсе.

- Я отозвал свою кандидатуру по ряду причин, - сказал Ринат Ахмадуллин. -  В дальнейшем буду принимать участие в жизни города как представитель экспертного сообщества.

Сегодня в Уфе проходит очередной этап конкурсной процедуры, в помещении городского совета идет собеседование, на котором кандидаты представляют свои программы социально-экономического развития Уфы. На данный момент в конкурсе продолжают участвовать  директор ООО «СП Инициатива» ОАО КПД Николай Герасимов,  руководитель муниципального предприятия «УфаГорСвет» Ильдар Чанышев и исполняющий обязанности  главы города Ирек Ялалов.

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