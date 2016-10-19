Одним кандидатом на пост мэра Уфы стало меньше

Наталья КУЗНЕЦОВА

Один из участников конкурсной процедуры на должность главы администрации Уфы отказался от конкурса.

Фото: Кристина Дейнеко

Один из участников конкурсной процедуры на должность главы администрации Уфы, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ринат Ахмадуллин, сегодня отказался от дальнейшего участия в конкурсе.

- Я отозвал свою кандидатуру по ряду причин, - сказал Ринат Ахмадуллин. - В дальнейшем буду принимать участие в жизни города как представитель экспертного сообщества.

Сегодня в Уфе проходит очередной этап конкурсной процедуры, в помещении городского совета идет собеседование, на котором кандидаты представляют свои программы социально-экономического развития Уфы. На данный момент в конкурсе продолжают участвовать директор ООО «СП Инициатива» ОАО КПД Николай Герасимов, руководитель муниципального предприятия «УфаГорСвет» Ильдар Чанышев и исполняющий обязанности главы города Ирек Ялалов.