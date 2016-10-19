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МОЛНИЯ
Одним кандидатом на пост мэра Уфы стало меньше// 19.10.2016
Один из участников конкурсной процедуры на должность главы администрации Уфы отказался от конкурса.
Фото: Кристина Дейнеко
Один из участников конкурсной процедуры на должность главы администрации Уфы, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ринат Ахмадуллин, сегодня отказался от дальнейшего участия в конкурсе.
- Я отозвал свою кандидатуру по ряду причин, - сказал Ринат Ахмадуллин. - В дальнейшем буду принимать участие в жизни города как представитель экспертного сообщества.
Сегодня в Уфе проходит очередной этап конкурсной процедуры, в помещении городского совета идет собеседование, на котором кандидаты представляют свои программы социально-экономического развития Уфы. На данный момент в конкурсе продолжают участвовать директор ООО «СП Инициатива» ОАО КПД Николай Герасимов, руководитель муниципального предприятия «УфаГорСвет» Ильдар Чанышев и исполняющий обязанности главы города Ирек Ялалов.
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