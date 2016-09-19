В Башкирии на выборах явка составила более 72 процентов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Об этом сегодня заявил председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев.

Фото: Азат Гиззатуллин

Явка на избирательных участках в Республике Башкортостан в единый день голосования 18 сентября 2016 года превысила 72 процента, сообщил на утреннем брифинге журналистам Председатель ЦИК республики Хайдар Валеев. Среди партий по предварительным данным в республике побеждает "Единая Россия", за нее проголосовали 58,73 процента избирателей. На втором месте - КПРФ с результатом 18,45 процентов. На третьем - ЛДПР с результатом 9,75 процента. "Справедливая Россия" занимает 4 место, набрав 6,27 процента голосов. Это - данные, полученные после обработки 94 процентов протоколов.