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19 сентября, понедельник
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МОЛНИЯ
В Башкирии на выборах явка составила более 72 процентов// 19.09.2016
Об этом сегодня заявил председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев.
Фото: Азат Гиззатуллин
Явка на избирательных участках в Республике Башкортостан в единый день голосования 18 сентября 2016 года превысила 72 процента, сообщил на утреннем брифинге журналистам Председатель ЦИК республики Хайдар Валеев. Среди партий по предварительным данным в республике побеждает "Единая Россия", за нее проголосовали 58,73 процента избирателей. На втором месте - КПРФ с результатом 18,45 процентов. На третьем - ЛДПР с результатом 9,75 процента. "Справедливая Россия" занимает 4 место, набрав 6,27 процента голосов. Это - данные, полученные после обработки 94 процентов протоколов.
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