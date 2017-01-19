Ильнур Махмутов станет главным судебным приставом Башкирии

Константин КЛИМОВ

Сейчас он еще руководитель ведомства в Удмуртии.

Стало известно, кто возглавит службу судебных приставов в Башкирии. Как следует из сообщения пресс-службы ФССП по Удмуртии, место ушедшего в Госдуму Зарифа Байгускарова займёт его бывший коллега из Удмуртии.

- 23 января 2017 года последний рабочий день Ильнура Анваровича Махмутова в должности главного судебного пристава Удмуртии. В соответствии с приказом Министра юстиции Российской Федерации с 24 января 2017 года, Махмутов приступит к исполнению обязанностей руководителя УФССП России по Республике Башкортостан, - сообщили в ФССП по Удмуртии.

Справка. Ильнур Анварович Махмутов. Родился 5 октября 1980 года. В 2002 году окончил Башкирский государственный университет.

С 2002 г. – судебный пристав-исполнитель Кугарчинского районного отдела УФССП по Республике Башкортостан;

С 2005 г. – старший судебный пристав Калининского районного отдела судебных приставов г. Уфы;

С 2008 г. – начальник отдела материально-технического обеспечения УФССП по Республике Башкортостан;

С 2010 г. – заместитель руководителя УФССП по РБ;

С января по ноябрь 2013 г. – руководитель УФССП по Республике Марий Эл;

С 11 ноября 2013 г. по 23 января 2017 г. – руководитель УФССП по Удмуртской Республике – главный судебный пристав Удмуртии.