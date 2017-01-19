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19 января, четверг
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МОЛНИЯ
Ильнур Махмутов станет главным судебным приставом Башкирии// 19.01.2017
Сейчас он еще руководитель ведомства в Удмуртии.
Стало известно, кто возглавит службу судебных приставов в Башкирии. Как следует из сообщения пресс-службы ФССП по Удмуртии, место ушедшего в Госдуму Зарифа Байгускарова займёт его бывший коллега из Удмуртии.
- 23 января 2017 года последний рабочий день Ильнура Анваровича Махмутова в должности главного судебного пристава Удмуртии. В соответствии с приказом Министра юстиции Российской Федерации с 24 января 2017 года, Махмутов приступит к исполнению обязанностей руководителя УФССП России по Республике Башкортостан, - сообщили в ФССП по Удмуртии.
Справка. Ильнур Анварович Махмутов. Родился 5 октября 1980 года. В 2002 году окончил Башкирский государственный университет.
С 2002 г. – судебный пристав-исполнитель Кугарчинского районного отдела УФССП по Республике Башкортостан;
С 2005 г. – старший судебный пристав Калининского районного отдела судебных приставов г. Уфы;
С 2010 г. – заместитель руководителя УФССП по РБ;
С января по ноябрь 2013 г. – руководитель УФССП по Республике Марий Эл;
С 11 ноября 2013 г. по 23 января 2017 г. – руководитель УФССП по Удмуртской Республике – главный судебный пристав Удмуртии.
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