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18 октября, вторник
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МОЛНИЯ
Завтра глава «Роснефти» Игорь Сечин проведет совещание в Уфе// 18.10.2016
Эту информацию неофициально подтвердили в правительстве Башкирии.
Фото: http://kremlin.ru/
Завтра, 19 октября, глава «Роснефти» Игорь Сечин проведет совещание в Уфе, сообщает Ъ-Уфа со ссылкой на свой информированный источник. Эту информацию изданию неофициально подтвердили в правительстве Башкирии.
Напомним, что 12 октября «Роснефть» прибрела контрольный пакет «Башнефти» за 330 млн руб. 13 октября был досрочно расторгнут контракт с Александром Корсиком, новым президентом стал вице-президент по энергетике, инновациям и локализации Роснефти. Также был избран новый состав правления.
В настоящее время у правительства Башкирии находится 25% акций компании. Игорь Сечин ранее заявлял, что «Роснефть» «не планирует выкупать долю у правительства Башкирии и других миноритариев, а вернется к этому вопросу позже».
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