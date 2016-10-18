18 октября, вторник
МОЛНИЯ

Завтра глава «Роснефти» Игорь Сечин проведет совещание в Уфе

Ольга КОРЗИК // 18.10.2016
Эту информацию неофициально подтвердили в правительстве Башкирии.

Фото: http://kremlin.ru/

Завтра, 19 октября, глава «Роснефти» Игорь Сечин проведет совещание в Уфе, сообщает Ъ-Уфа со ссылкой на свой информированный источник. Эту информацию изданию неофициально подтвердили в правительстве Башкирии.

Напомним, что 12 октября «Роснефть» прибрела контрольный пакет «Башнефти» за 330 млн руб. 13 октября был досрочно расторгнут контракт с Александром Корсиком, новым президентом стал вице-президент по энергетике, инновациям и локализации Роснефти. Также был избран новый состав правления.

В настоящее время у правительства Башкирии находится 25% акций компании. Игорь Сечин ранее заявлял, что «Роснефть» «не планирует выкупать долю у правительства Башкирии и других миноритариев, а вернется к этому вопросу позже».

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