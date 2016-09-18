|
18 сентября, воскресенье
|
МОЛНИЯ
В Уфе дали задание не считать голоса до полуночи - источники// 18.09.2016
Источники редакции сообщают, что такое указание дано именно в Уфе.
Фото: Кристина Дейнеко
В участковые избирательные комиссии Уфы поступило негласное указание - до полуночи 18 сентября не вести подсчет голосов.
Официально эту информацию подвердить не удалось, неофициально в штабе одной из политических партий подтвердили, что последний протокол с итогами голосования на одном из участков был выдан два часа назад, после чего наступила странная пауза.
Член ТИК Кировского района Уфы с правом совещательного голоса Рустам Мулюков сообщил Медиакорсети, что в ряде участков такая картина действительно наблюдается.
- На участках №№ 12 и 6 в Уфе и № 2288 в Кармаскалинском районе Башкирии наблюдатели сообщили, что члены УИКов закрылись в кабинетах и не ведут подсчет голосов, - рассказал Рустам Мулюков Медиакорсети. - Я считаю, что тем самым члены УИКов нарушают непрерывность процесса подсчета голосов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
18.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии: Ночь после голосования
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
18.09.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе дали задание не считать голоса до полуночи - источники
18.09.2016 // ХРОНОГРАФ
ЦИК Башкирии подвел предварительные итоги по явке
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Озвучены результаты экзит-полов на выборах в Башкирии
18.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии: Ночь после голосования
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии на выборах проголосовало почти два миллиона избирателей
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
ЦИК Башкирии пока не фиксирует нарушений на выборах в Госдуму
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте