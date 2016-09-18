В Уфе дали задание не считать голоса до полуночи - источники

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Источники редакции сообщают, что такое указание дано именно в Уфе.

Фото: Кристина Дейнеко

В участковые избирательные комиссии Уфы поступило негласное указание - до полуночи 18 сентября не вести подсчет голосов.

Официально эту информацию подвердить не удалось, неофициально в штабе одной из политических партий подтвердили, что последний протокол с итогами голосования на одном из участков был выдан два часа назад, после чего наступила странная пауза.

Член ТИК Кировского района Уфы с правом совещательного голоса Рустам Мулюков сообщил Медиакорсети, что в ряде участков такая картина действительно наблюдается.

- На участках №№ 12 и 6 в Уфе и № 2288 в Кармаскалинском районе Башкирии наблюдатели сообщили, что члены УИКов закрылись в кабинетах и не ведут подсчет голосов, - рассказал Рустам Мулюков Медиакорсети. - Я считаю, что тем самым члены УИКов нарушают непрерывность процесса подсчета голосов.