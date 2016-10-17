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17 октября, понедельник
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МОЛНИЯ
Смертник подорвал себя в Абхазии// 17.10.2016
По данным ведомства бомба была начинена поражающими элементами
Фото: sputnik-abkhazia.ru
Бомба взорвалась сегодня в здании гостелерадиокомпании в Сухими. По данным полиции, взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, в здание пронёс террорист-смертник. Взрыв произошёл в семь утра по местному времени (шесть утра по Москве), когда основная масса сотрудников ещё не пришла на работу. Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб, о других жертвах кроме смертника пока ничего не известно.
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