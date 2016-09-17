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МОЛНИЯ
"Уфа" победила в Москве "Локомотив"// 17.09.2016
Единственный гол был забит игроком "Локомотива".
Фото: vk.com
Уфимцы обыграли в матче чемпионата России по футболу московский "Локомотив". 1:0 - вторая победа "Уфы" в чемпионате, и снова - на выезде.
Героями матча можно назвать вратаря Лунева и нападающего Слая. Лунев на 56-й минуте отбил пенальти, а Слай организовал гол. Он прорвался по флангу, сделал передачу в центр. Голкипер "Локомотива" попытался перехватить мяч, но только задел его, мяч отскочил в колено защитнику и затем угодил в сетку.
После этой игры "Уфа" обошла "Локомотив" по турнирной таблице, набрав 8 очков.
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