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16 сентября, пятница
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МОЛНИЯ
В Башкирии на выборах продолжают применять «грязные» технологии// 16.09.2016
На этот раз пострадал кандидат в депутаты Госдумы Раиль Сарбаев.
Сегодня вечером в адрес нашей редакции поступили сразу несколько обращений от жителей некоторых районов и городов, которые входят территориально в Салаватский одномандатный избирательный округ.
В их руки попала некая республиканская общественно-политическая газета «Жизнь Башкортостана», в которой размещено якобы взятое интервью у первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова с кричащим заголовком «Только не Сарбаев» и обращение кандидата в депутаты Госдумы Раиля Сарбаева, в котором он говорит, что решил снять свою кандидатуру с выборов.
Как нам удалось выяснить у представителей благотворительного фонда «Урал», никакого интервью Муртаза Губайдуллович не давал, и изготовители этой фальшивой газеты просто нагло использовали имя первого президента республики. В избирательном штабе Сарбаева нам заявили, что они уже обратились в правоохранительные органы с просьбой установить авторов и распространителей данного печатного издания и наказать в соответствии с действующим законодательством. Также уполномоченные лица кандидата напишут жалобы в ТИКи и ЦИК РБ. Что касается самого Раиля Сарбаева, он конечно и не собирался снимать свою кандидатуру с выборов.
Ситуацию с распространением данной газеты мы попросили прокомментировать и в Центризбиркоме Башкирии. Заместитель председателя ЦИК Наиля Алтынова отметила, что распространение такого рода печатной продукции является нарушением закона и явным элементом «грязных» предвыборных технологий. При этом она сказала, что в случае поступления жалобы ЦИК РБ рассмотрит ее и вынесет свое решение.
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