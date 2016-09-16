В Башкирии на выборах продолжают применять «грязные» технологии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

На этот раз пострадал кандидат в депутаты Госдумы Раиль Сарбаев.

Сегодня вечером в адрес нашей редакции поступили сразу несколько обращений от жителей некоторых районов и городов, которые входят территориально в Салаватский одномандатный избирательный округ.

В их руки попала некая республиканская общественно-политическая газета «Жизнь Башкортостана», в которой размещено якобы взятое интервью у первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова с кричащим заголовком «Только не Сарбаев» и обращение кандидата в депутаты Госдумы Раиля Сарбаева, в котором он говорит, что решил снять свою кандидатуру с выборов.

Как нам удалось выяснить у представителей благотворительного фонда «Урал», никакого интервью Муртаза Губайдуллович не давал, и изготовители этой фальшивой газеты просто нагло использовали имя первого президента республики. В избирательном штабе Сарбаева нам заявили, что они уже обратились в правоохранительные органы с просьбой установить авторов и распространителей данного печатного издания и наказать в соответствии с действующим законодательством. Также уполномоченные лица кандидата напишут жалобы в ТИКи и ЦИК РБ. Что касается самого Раиля Сарбаева, он конечно и не собирался снимать свою кандидатуру с выборов.

- Это, видимо, все, на что способна власть в республике и на местах. Вместо того, чтобы разговаривать с населением, решать их проблемы, людей закидывают таким дешевым и наспех сделанным агитационным материалом, - заявил в телефоном разговоре кандидат в депутаты Госдумы Раиль Сарбаев. - И думают, что население поверит таким элементам «черного» пиара. Нашим жителям надо поддержать обращение ЦИК России и ударить всем вместе по админресурсу на выборах 18 сентября. И, конечно, стоит внимательно прислушаться к словам президента России Владимира Путина, которые он вчера сказал в своем обращении к избирателям страны. Напомню, что он особо отметил, что «каких бы политических взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании – это гражданский долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств к своей стране, забота о её будущем».

Ситуацию с распространением данной газеты мы попросили прокомментировать и в Центризбиркоме Башкирии. Заместитель председателя ЦИК Наиля Алтынова отметила, что распространение такого рода печатной продукции является нарушением закона и явным элементом «грязных» предвыборных технологий. При этом она сказала, что в случае поступления жалобы ЦИК РБ рассмотрит ее и вынесет свое решение.