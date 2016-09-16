16 сентября, пятница
МОЛНИЯ

В Башкирии на выборах продолжают применять «грязные» технологии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 16.09.2016
На этот раз пострадал кандидат в депутаты Госдумы Раиль Сарбаев.

Сегодня вечером в адрес нашей редакции поступили сразу несколько обращений от жителей некоторых районов и городов, которые входят территориально в Салаватский одномандатный избирательный округ.

В их руки попала некая республиканская общественно-политическая газета «Жизнь Башкортостана», в которой размещено якобы взятое интервью у первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова с кричащим заголовком «Только не Сарбаев» и обращение кандидата в депутаты Госдумы Раиля Сарбаева, в котором он говорит, что решил снять свою кандидатуру с выборов.

Как нам удалось выяснить у представителей благотворительного фонда «Урал», никакого интервью Муртаза Губайдуллович не давал, и изготовители этой фальшивой газеты просто нагло использовали имя первого президента республики.  В избирательном штабе Сарбаева нам заявили, что они уже обратились в правоохранительные органы с просьбой установить авторов и распространителей данного печатного издания и наказать в соответствии с действующим законодательством. Также уполномоченные лица кандидата напишут жалобы в ТИКи и ЦИК РБ. Что касается самого Раиля Сарбаева, он конечно и не собирался снимать свою кандидатуру с выборов.

- Это, видимо, все, на что способна власть в республике и на местах. Вместо того, чтобы разговаривать с населением, решать их проблемы, людей закидывают таким дешевым и наспех сделанным агитационным материалом, - заявил в телефоном разговоре кандидат в депутаты Госдумы Раиль Сарбаев. - И думают, что население поверит таким элементам «черного» пиара. Нашим жителям надо поддержать обращение ЦИК России и ударить всем вместе по админресурсу на выборах 18 сентября. И, конечно, стоит внимательно прислушаться к словам президента России Владимира Путина, которые он вчера сказал в своем обращении к избирателям страны. Напомню, что он особо отметил, что «каких бы политических взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании – это гражданский долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств к своей стране, забота о её будущем».

Ситуацию с распространением данной газеты мы попросили прокомментировать и в Центризбиркоме Башкирии. Заместитель председателя ЦИК Наиля Алтынова отметила, что распространение такого рода печатной продукции является нарушением закона и явным элементом «грязных» предвыборных технологий. При этом она сказала, что в случае поступления жалобы ЦИК РБ рассмотрит ее и вынесет свое решение. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела МОЛНИЯ

15.09.2016
В Уфе загорелся торговый комплекс
Это произошло в Сипайлово вечером.

13.09.2016
В Башкирии ожидается усиление ветра
МЧС призывает жителей республики быть внимательными и осторожными.

31.08.2016
Видео: В Уфе насмерть сбили мотоциклиста
Очевидцы выложили в сеть видеозапись с места трагедии.

26.08.2016
"Уфа" одержала первую победу в чемпионате России по футболу
"Уфа" обыграла в гостях "Крылья Советов" со счетом 1:0

26.08.2016
Горячая линия: Жители Башкирии смогут задать вопросы по школам
По телефону на звонки ответит заместитель министра образования республики.

23.08.2016
Российских паралимпийцев не пустили в Рио
Спортивный арбитражный суд отклонил иск Паралимпийского комитета России.

19.08.2016
Министром образования России назначена Васильева
Владимир Путин принял предложение о смене министра образования.

19.08.2016
СМИ: Министр образования Дмитрий Ливанов уйдёт в отставку
Предполагается что об отставке будет объявлено сегодня.

15.08.2016
Дарье Клишиной разрешили выступить на Олимпиаде в Рио
Международный спортивный арбитраж разрешил российской легкоатлетке выступать на олимпийских играх.

12.08.2016
Мэр города в Башкирии задержан за взятку в 450 тысяч рублей
Сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ задержали с поличным главу города Агидель.

11.08.2016
РФС назначил главного тренера футбольной сборной России
Сегодня на заседании Российского футбольного союза (РФС) в Москве было принято окончательное решение о тренере национальной сборной.

11.08.2016
В Стерлитамаке ребенок выпал с пятого этажа
Он прислонился к москитной сетке.

10.08.2016
В Башкирии в результате аварии на трассе М5 погибли две женщины
ДТП произошло на 1285 километре трассы.

09.08.2016
В Стерлитамаке парень выбросился из окна из-за девушки
Трагедия произошла вчера вечером.

09.08.2016
Видео: В Уфе загорелась квартира
Пожар потушили за 10 минут.

08.08.2016
Сборную Россию решили отлучить от Паралимпиады
Такое решение вчера, 7 августа, вынес Международный паралимпийский комитет.

05.08.2016
В Уфе избили кондуктора троллейбуса
Он доставлен в 21 больницу.

05.08.2016
Рустэма Хамитова вызвали к Владимиру Путину
Журналистам сообщили, о чём будет говорить Владимир Путин с главой Башкирии.

05.08.2016
В Башкирии найдены тела двух утонувших детей
Два мальчика и их отец пропали два дня назад


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"