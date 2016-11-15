Шамиль ВАЛЕЕВ

Министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева в ФСБ разрабатывали больше года

Фото: сайт Минэкономразвития РФ

15 ноября 2016 года по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении Министра экономического развития Алексея Улюкаева по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), - сообщает Следственный комитет РФ.

Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность Российской Федерации Алексеем Улюкаевыем 14 ноября 2016 года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50 процентов.

В настоящее время Министр задержан и в отношении него проводятся необходимые оперативные следственные действия. В ближайшее время следствием планируется предъявить Алексею Улюкаеву обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

"Речь идет о вымогательстве взятки у представителей Роснефти, сопряженном с угрозами", — сказала РИА "Новости" и.о.начальника управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко. - "Улюкаев задержан с поличным при получении взятки", — отметила она.

«Деньги Улюкаеву были переданы в ходе следственного эксперимента под контролем силовиков», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника "Интерфакса", претензий к руководителям компании «Роснефть» нет.

«Это очень серьезное обвинение, которое требует очень серьезных доказательств. В любом случае решить что-то может только суд», - сообщил, в свлю очередь «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я не знаю, докладываться ли президенту», - добавил он. Представители Минэкономразвития не ответили на звонки «Ведомостей».

Во вторник, 15 ноября ожидалось участие Улюкаева во встрече с фракцией «Единой России» для обсуждения проекта бюджета 2017-2019 гг.

Биографическая справка:

Улюкаев Алексей Валентинович

Родился 23 марта 1956 года в г. Москве.

Окончил в 1979 г. экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 1982 г. окончил аспирантуру экономического факультета МГУ.

Доктор экономических наук. Профессор.

Имеет степень доктора экономики Университета Pierre-Mendes France (г. Гренобль).

В 1982 - 1988 гг. – ассистент, доцент Московского инженерно-строительного института.

1988 - 1991 гг. – консультант, заведующий отделом редакции журнала "Коммунист".

1991 г. – политический обозреватель в газете "Московские новости".

1991 - 1992 гг. – экономический советник Правительства Российской Федерации.

1992 - 1993 гг. – руководитель группы советников Председателя Правительства Российской Федерации.

1993 - 1994 гг. – помощник первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

1994 - 1996 гг. — заместитель директора Института экономических проблем переходного периода.

1996 - 1998 гг. — депутат Московской городской Думы.

1998 - 2000 гг. — заместитель директора Института экономических проблем переходного периода.

2000 - 2004 гг. — первый заместитель Министра финансов Российской Федерации.

2004 - 2013 гг. — первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.

С 24 июня 2013 г. — Министр экономического развития Российской Федерации.

Награжден медалью Столыпина I степени "За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд" (2016 г.)