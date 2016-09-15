В Уфе загорелся торговый комплекс

Как сообщил очевидец, сегодня вечером, 15 сентября около 19:30 загорелся торговый комплекс "Простор" на Жукова, 29 в микрорайоне Сипайлово. По предварительным данным, загорелась вытяжка в баре Beef-bar. Посетителей и работников торгового центра эвакуировали, автовладельцев попросили убрать с парковки машины. Информации о пострадавших на данный момент нет.