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15 сентября, четверг
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МОЛНИЯ
В Уфе загорелся торговый комплекс// 15.09.2016
Как сообщил очевидец, сегодня вечером, 15 сентября около 19:30 загорелся торговый комплекс "Простор" на Жукова, 29 в микрорайоне Сипайлово. По предварительным данным, загорелась вытяжка в баре Beef-bar. Посетителей и работников торгового центра эвакуировали, автовладельцев попросили убрать с парковки машины. Информации о пострадавших на данный момент нет.
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