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14 февраля, вторник
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МОЛНИЯ
На Уфимском шоссе произошла крупная утечка воды// 14.02.2017
Без воды осталось 11 домов.
Вчера вечером на Уфмском шоссе произошла крупная утечка воды, аналогичная той, что была на днях улице Губайдуллина. Об этом сообщил сегодня на утренней оперативке глава администрации города Ирек Ялалов. Без воды остались 11 домов.
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