На Уфимском шоссе произошла крупная утечка воды

06.02.2017

В Башкирии объявили штормовое предупреждение МЧС просит водителей быть особенно внимательными сегодня.

30.01.2017

В Башкирии произошёл взрыв в многоэтажке Взрыв произошёл в одной из квартир многоэтажного дома в Белорецке.

27.01.2017

Администрация Трампа готовит отмену антироссийских санкций - СМИ Сообщения о подготовке документов об отмены антироссийских санкций появились накануне первого диалога Трампа и Путина.

25.01.2017

Башкирия и «Роснефть» заключили соглашение о сотрудничестве Подписи под документом поставили глава республики Рустэм Хамитов и глава Роснефти Игорь Сечин.

28.12.2016

В Башкирии сняли главу Салаватского района Он занимал свой пост с 2009 года

21.12.2016

Inkazan: В Казани горит пороховой завод В Казани произошло возгорание на территории завода по производству пороха