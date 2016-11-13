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13 ноября, воскресенье
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МОЛНИЯ
В уфимской Черниковке загорелась квартира// 13.11.2016
Из дома были эвакуированы жители.
Фото: БашДТП
Сегодня утром, 13 ноября, в уфимском районе Черниковка загорелась квартира. Об этом сообщили в группе «БашДТП». Очевидцы сообщают, что загорелась квартира на первом этаже по улице Кольцевая, 13. Из дома были эвакуированы жильцы.
- Из квартиры выше через окно по лестнице жильцов эвакуировали. Видимо в подъезд невозможно из-за дыма было выйти. Потом еще две машины приехало. Скорая была, - сообщает очевидец Егор Андреев.
Причины уточняются.
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