Вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин стал президентом «Башнефти»

Ольга КОРЗИК

Контракт подписан на пять лет.

Новым президентом «Башнефти» назначен вице-президент Роснефти Андрей Шишкин, сообщают РИА Новости. Контракт с ним подписан на пять лет. Решение о досрочном расторжении контракта с Александром Корсиком, возглавлявшим компанию с 2011 года, принято сегодня на совете директоров.

Андрей Шишкин родился в 1959 году, он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации и Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС», сообщается на официальном сайте «Роснефти».

Длительное время, с 1992 по 2005 год Андрей Шишкин занимал руководящие должности в различных кредитно-финансовых учреждениях. Затем его карьера прочно была связана с энергетической отраслью.

С 2005 по 2010 он работал генеральным директором ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания», ОАО «ТГК-10», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», с 2008 по 2009 годы – первый вице-президент ОАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС-Холдинг). С 2010 по 2012 Андрей Шишкин работал в правительстве России заместителем министра энергетики Российской Федерации.

С июля 2012 года он был назначен вице-президентом ОАО «НК «Роснефть», в марте 2013 года – вице-президентом по энергетике, промышленной безопасности, охране труда и экологии ОАО «НК «Роснефть», в августе 2014 года – вице-президентом по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть», в апреле 2016 года - вице-президентом по энергетике, локализации и инновациям ОАО «НК «Роснефть. С апреля 2015 г. – член Правления «Роснефти».