13 сентября, вторник
МОЛНИЯ

В Башкирии ожидается усиление ветра

// 13.09.2016
МЧС призывает жителей республики быть внимательными и осторожными.

Сегодня, 13 сентября, в Башкирии ожидается усиление южного ветра до 18 м/с, сообщает МЧС по РБ со ссылкой на Башгидромет. МЧС рекомендует жителям республики, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, а также быть внимательными на дороге.


 

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