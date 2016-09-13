В Башкирии ожидается усиление ветра

МЧС призывает жителей республики быть внимательными и осторожными.

Сегодня, 13 сентября, в Башкирии ожидается усиление южного ветра до 18 м/с, сообщает МЧС по РБ со ссылкой на Башгидромет. МЧС рекомендует жителям республики, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, а также быть внимательными на дороге.



