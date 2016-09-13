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13 сентября, вторник
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МОЛНИЯ
В Башкирии ожидается усиление ветра// 13.09.2016
МЧС призывает жителей республики быть внимательными и осторожными.
Сегодня, 13 сентября, в Башкирии ожидается усиление южного ветра до 18 м/с, сообщает МЧС по РБ со ссылкой на Башгидромет. МЧС рекомендует жителям республики, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, а также быть внимательными на дороге.
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