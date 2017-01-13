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МОЛНИЯ
Общественники выиграли суд по делу "Кроношпана"// 13.01.2017
Аппеляционное определение вынес Верховный суд.
Общественники выиграли суд по делу "Кроношпана". Верховный суд РБ вынес аппеляционное определение, сообщила общественница Рамиля Саитова. Оно вступает в силу сразу после оглашения.
Представители движения «СтопКроношпан» подавали иск к ГАУ «Госэкспертиза РБ» с требованием признать незаконной проектную документацию очистных сооружений и завода по производству ДСП «Кроношпан». Суд удовлетворил их требования в аппеляции.
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