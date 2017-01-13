Общественники выиграли суд по делу "Кроношпана"

28.12.2016

В Башкирии сняли главу Салаватского района Он занимал свой пост с 2009 года

21.12.2016

Inkazan: В Казани горит пороховой завод В Казани произошло возгорание на территории завода по производству пороха

19.12.2016

В Турции в результате теракта убит посол России В российского посла Андрея Карлова выстрелили во время открытия фотовыставки в Анкаре

06.12.2016

В Башкирии объявили штормовое предупреждение В Уфе и республике сильный ветер, метель и снежные заносы

12.11.2016

В Уфе ГИББДД просит водителей воздержаться от поездок Из – за ледяного дождя, который шел вечером в столице Башкирии на дорогах сильный гололед