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12 декабря, понедельник
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МОЛНИЯ
Гончаренко назначен главным тренером московского ЦСКА// 12.12.2016
Фото: пресс-службы ПФК ЦСКА
Бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» Виктор Гончаренко назначен на пост главного тренера московского ЦСКА.
Об этом говорится в Twitter клуба, где уже публикуются фото Гончаренко с президентом ЦСКА Евгением Гинером.
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