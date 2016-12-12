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МОЛНИЯ

Гончаренко назначен главным тренером московского ЦСКА

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.12.2016

Фото: пресс-службы ПФК ЦСКА

Бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» Виктор Гончаренко назначен на пост главного тренера московского ЦСКА.

Об этом говорится в Twitter клуба, где уже публикуются фото Гончаренко с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

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