Гончаренко назначен главным тренером московского ЦСКА

06.12.2016

В Башкирии объявили штормовое предупреждение В Уфе и республике сильный ветер, метель и снежные заносы

12.11.2016

В Уфе ГИББДД просит водителей воздержаться от поездок Из – за ледяного дождя, который шел вечером в столице Башкирии на дорогах сильный гололед

07.11.2016

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды МЧС просит водителей быть особенно внимательными на дорогах.