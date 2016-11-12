|
12 ноября, суббота
|
МОЛНИЯ
В Уфе ГИББДД просит водителей воздержаться от поездок// 12.11.2016
Из – за ледяного дождя, который шел вечером в столице Башкирии на дорогах сильный гололед
Фото: http://www.ntv.ru/
Вечером, 11 ноября, уфимские дорогие превратились в один сплошной каток. Виной этому стал ледяной дождь. В связи с ухудшением погодных условий и образованием гололеда на дорогах, госавтоинспекция Уфы обратилась к водителям с просьбой без острой необходимости не выезжать за пределы города, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.
ГИБДДД также рекомендует при дальнейшем ухудшении погоды пользоваться городским общественным транспортом.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.11.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе ГИББДД просит водителей воздержаться от поездок
11.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Страшное ДТП на трассе М7 в Башкирии: есть погибший
11.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В выходные в Башкирии похолодает до -14°
11.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Памфилова отправит в Башкирию еще двух членов ЦИК для проверки выборов
11.11.2016 // ПЕРСОНА
Михаил Закомалдин: На новой должности на поставленные задачи придется смотреть шире
11.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фантастический триллер "Прибытие" вышел в прокат
11.11.2016 // ПОЛЕЗНО
Как выбрать спутниковое телевидение в Башкирии
11.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Топором прорубить цифровое окно
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев считает нашумевшую историю в Бурзянском районе непреднамеренным, но долгожданным прорывом в пиаре республики.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте