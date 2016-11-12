В Уфе ГИББДД просит водителей воздержаться от поездок

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Из – за ледяного дождя, который шел вечером в столице Башкирии на дорогах сильный гололед

Фото: http://www.ntv.ru/

Вечером, 11 ноября, уфимские дорогие превратились в один сплошной каток. Виной этому стал ледяной дождь. В связи с ухудшением погодных условий и образованием гололеда на дорогах, госавтоинспекция Уфы обратилась к водителям с просьбой без острой необходимости не выезжать за пределы города, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

ГИБДДД также рекомендует при дальнейшем ухудшении погоды пользоваться городским общественным транспортом.